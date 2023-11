George Michael, Willie Nelson y Kate Bush, miembros del Salón de la Fama

El fallecido intérprete George Michael, la leyenda del country Willie Nelson, las cantantes Kate Bush, Sheryl Crow y Missy Elliott, y los grupos Rage Against the Machine y The Spinners fueron algunos de los nuevos ingresados en el Salón de la Fama del Rock and Roll en la 38º gala que se celebró en Nueva York.

En la ceremonia también fueron distinguidos DJ Kool y Link Wray por su influencia musical, Chaka Khan, Al Kooper y Bernie Taupin por su excelencia musical, en tanto que Don Cornelius fue reconocido con el Premio Ahmet Ertegun, destinado a los que realizan una tarea destacada en la industria pero no suben a los escenarios.

Entre las sorpresas de la gala, el líder de Led Zeppelin Jimmy Page ofreció un breve set en el homenaje a Link Wray y Tom Morello, de Rage Against the Machine, citó al presidente chileno Salvador Allende en su discurso.

“A lo largo de la historia, la chispa de la rebelión ha venido de sectores inesperados: autores, economistas, carpinteros. Pero como dijo Salvador Allende, no hay revolución sin canciones”, expresó el guitarrista.

Entre los shows también destacaron la joven estrella pop Olivia Rodrigo, la cantante de Fleetwood Mac Stevie Nicks y Peter Frampton.

El ingreso al Salón de la Fama del Rock and Roll se determina por votación de una larga lista de candidatos. El requisito es que hayan pasado al menos 25 años desde su álbum debut.