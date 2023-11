El intendente de Madryn aseguró que el gabinete presidencial es muy macrista

El intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre aseguró que el gabinete del presidente electo Javier Milei “es muy macrista” y luego disparó: “Algunos nombres ya los conocemos de hace algunos años atrás”.

Seguidamente, manifestó que respeta “la elección del pueblo” aunque “no son personas que yo hubiese querido que estén y la sociedad ya les dijo hace cuatro años que se vayan. Creo que en esto se genera una confusión porque hay muchos que votaron a Milei ya que era un gobierno nuevo con nuevas caras y figuras”.

Además, insistió que “están ocupando lugares importantes como lo son Seguridad y Economía” lo que representa otorgarle poder al expresidente Mauricio Macri

Por último, Sastre fue consultado sobre cómo encarara las posibles gestiones ante Nación por obras: “Esté quien esté, sea a fin o no, mi responsabilidad no cambia. Yo tengo que gobernar para el bien de todos los madrynenses. Si es un gobierno del mismo color político se hace más fácil gestionar, sino hay que tocar más veces las puertas hasta que se obtengan los resultados queridos”.

Obra Pública

Por último, el Jefe Comunal insistió que “quizás hay una parte que el presidente electo ve que nosotros todavía no y que es más beneficiosa que la que tenemos hasta el día de hoy con la obra pública. Hay que ser respetuoso de su proyecto”.

“Lo que no me gusta es perder tiempo. Las ideas se tienen que llevar adelante en el corto plazo para que todos podamos tener lo que necesitamos. Madryn es una ciudad que no para de crecer y necesita de obras de infraestructura importantes, que incluso están licitadas, como la Av. Circunvalación, mejoramiento barrial SISU para el barrio Perón, el Colector cloacal oeste y pavimento”, sentenció.