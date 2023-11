Coliñir denunció vandalismo en su local partidario y acusó a los libertarios

El diputado provincial Emanuel Coliñir denunció hechos de vandalismo en su local partidario, aseguró que cuenta con las filmaciones de lo sucedido y ya se está trabajando para identificar a los jóvenes, que realizaron pintadas con mensajes políticos de apoyo al partido de Javier Milei.

«Ayer a las 7.30 de la mañana un compañero llegó al local y se encontró con que estaba completamente vandalizado. Nos encontramos con pintadas de todo tipo: muchos insultos a mi espacio, a Sergio Massa como candidato a presidente del espacio, insultos dirigidos hacia mí y de todo tipo. Utilizaron un poco el local para descargar algunas cuestiones que vienen pensando. Tengo que mencionar a La Libertad Avanza, porque la firma de todas las pintadas es ‘VLLC’, que significa, según me dijeron, ‘viva la libertad, carajo'», relató el dirigente, en diálogo con AzM Radio.

Coliñir no supo en un primer momento si difundir lo sucedido u omitir su publicación, pero terminó inclinándose por la segunda opción luego de contactarse con otros referentes. «Hablé con varios dirigentes políticos para ver qué pensaban, porque dudamos mucho sobre qué hacer: si exponerlo o no y volver a pintar el local. La verdad es que todos me dijeron lo mismo: hay que hacerlo público, porque sino hoy pasa en un local, lo tapamos y mañana pasa en otro. Cuarenta años de democracia significan mucho», aseguró.

A 40 años de la democracia Lamentamos profundamente que a 40 años de la democracia existan espacios que no comprendan que la convivencia pacífica entre las distintas fuerzas políticas es fundamental.

El escrache a un local partidario de @unionxlapatria -Trelew- es inaceptable,… pic.twitter.com/MOhExdc0ri — Coliñir Emanuel (@ColinirEma) October 31, 2023

El trelewense reveló que ya se está trabajando en identificar a los vándalos: «Tenemos filmaciones de tres cámaras, en las que se ven estos jóvenes. A las 21:58 se retiraron del local los últimos compañeros. A las 22:04 llegaron estos jóvenes, se sentaron en el frente del local, miraron que estuviera vacío y empezaron con las pintadas. Evidentemente había cierta planificación. Uno de ellos llegó con mochila, uno tapado con un gorro y el otro con una gorrita».

Escuchá la palabra de Coliñir acá: