Cabeda: «El ministro Ayala sabía que la oferta de 3% no podía ser aceptada»

Durante la segunda jornada de medida de fuerza dispuesta por el sindicato, Roberto Cabeda, secretario general de ATE en Puerto Madryn, habló en AzM Radio y acusó al ministro de Gobierno Cristian Ayala de castigar al sector estatal por no haber aceptado la oferta, dejando «al 80 por ciento de los trabajadores sin recomposición ante la inflación».

«ATE había pedido una mesa colectiva para discutir la cuestión salarial. En la última mesa habíamos acordado una fecha para ser convocados nuevamente. Y nos enteramos por los medios de comunicación que el Gobierno había decidido que ya no, que ya estaba terminado«, aseguró el dirigente.

Cabeda apuntó directamente contra el funcionario: «Lo que está diciendo Ayala es: ‘Lo lamento, muchachos. Como no aceptaron en el tiempo en que nosotros necesitábamos que aceptaran y estamos apurados por entregar el gobierno, (se quedan) sin aumento‘. Esto por lo menos es lo que entiendo de lo que se ha publicado en los medios».

«Yo creo que esto se hace con una intencionalidad clara, porque el ofrecimiento fue de un 3% mensual, así que él, por su origen, por conocer las cuestiones sindicales, sabía que no podía ser aceptado, o por lo menos no mayoritariamente. Entonces el 80 % de los trabajadores estatales se queda sin recomposición ante la inflación. Parece más una maniobra de lock out patronal«, criticó el referente sindical.

