Boca venció a Godoy Cruz pero debe esperar resultados para meterse en la Libertadores 2024

Boca Juniors, quedó a un paso de clasificar a la Copa Libertadores después de vencer 2 a 1 a Godoy Cruz en su visita al estadio Malvinas Argentinas en el cierre de la decimocuarta fecha de la Zona B de la Copa de la Liga Profesional y ahora deberá esperar otros resultados.

Con un tanto del uruguayo Miguel Merentiel de penal y Nicolás Figal, el equipo xeneize ahora deberá esperar que no sumen de a tres Estudiantes y San Lorenzo, y que salga campeón de la Copa de la Liga River, Rosario Central o el propio Godoy Cruz.

«El Xeneize» hizo lo que debía hacer que era ganar, ahora, a esperar que ayuden resultados ajenos

A los tres minutos, Marcelo Saracchi remató al arco de Godoy Cruz pero juego Daniel Barrera se atravesó para detenerlo con la pierna. La pelota dio en su pie, se elevó y dio en la mano del volante, algo que Nicolás Ramírez cobró penal para Boca. Merentiel se paró frente al balón y puso el 1 a 0.

Unos 10 minutos después de comenzado el segundo tiempo, una mala salida de Boca y la presión de Godoy Cruz le permitieron a López Muñoz tomar la pelota y definir pegado al palo para el 1 a 1 del equipo mendocino.

A los 20 minutos del complemento, después de una levantada de Boca, llegó un centro pasado al área desde un tiro de esquina que nadie conectó, excepto Marcelo Weigandt, que tomó el balón perdido y la pasó al medio ante una mal parada defensa del local para la llegada de Figal para el 2 a 1.

Los resultados a esperar

Tras el triunfo ante Godoy Cruz en la última fecha y la victoria de Rosario Central, el «Xeneize» quedó quinto en la Tabla Anual y en zona de Copa Sudamericana, por debajo del último clasificado ya sin chances de alcanzarlo, pero tiene una chance siempre que se den varios resultados.

Para tener su lugar en la Libertadores 2024, Boca aguarda que Estudiantes no le gane a Lanús y que San Lorenzo no sume de a tres puntos ante Central Córdoba. Con esta combinación de resultados, difícil pero no imposible, Boca terminaría la fecha en la misma quinta posición de la tabla anual todavía en zona de Sudamericana, que la jugaría por primera vez desde 2014.

En ese marco, el «Xeneize» deberá esperar para ver qué sucede con River, Godoy Cruz, Rosario Central y Estudiantes en la Copa de la Liga, ya que si alguno de estos equipos sale campeón abre un nuevo cupo; y con el «Pincha», Defensa y Justicia y San Lorenzo en la Copa Argentina por el mismo motivo.