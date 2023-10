Romero define su futuro: «Voy a ser la pata de Torres en Comodoro»

A la diputada nacional por Chubut de Juntos por el Cambio, Ana Clara Romero, le quedan dos años en su cargo en el Congreso. Sin embargo, ya analiza cuál será su rol político tras el cambio de gobierno provincial del próximo 10 de diciembre.

«Es algo que no tenemos definido. Vamos a esperar también los resultados del 22 de octubre, y en su caso del ballotage. Voy a estar en el lugar en que sea más útil. La gran limitación que tengo es que no me voy a mudar a Rawson, porque mis hijos y mi marido están en Comodoro. Pero sí voy a ser la pata de Torres en Comodoro Rivadavia. Vamos a estar armando una mesa política y de gestión y voy a estar ahí colaborando. Ese va a ser mi rol más político«, confirmó.

Por estos días, la ex candidata a intendente de Comodoro está pendiente de la escena nacional. En esa línea, criticó la forma en que el Gobierno decidió tratar la modificación al Impuesto a las Ganancias: «Este es un Gobierno que está de salida, no podemos dejar de decirlo. Tendría que haber planteado esto el primer día. Hubiéramos acompañado, porque tenemos proyectos en ese sentido. Pero nuestros proyectos eran responables. Sacamos de acá, pero ponemos de allá. Queríamos bajar el gasto de la política, como siempre lo dijimos».

La dirigente, que durante su visita a Clave Política habló de todo, también disparó contra el líder de La Libertad Avanza. «Milei hace muy bien en sortear su dieta como diputado, porque es un tipo que no va nunca, no presenta un solo proyecto, no sé para qué se postuló», lanzó.

Escuchá la entrevista completa acá: