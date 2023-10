Regresan al país los pingüinos de Magallanes con geolocalizadores

Con la participación de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral se lleva adelante un proyecto centrado en la migración del Pingüino de Magallanes en la Reserva Cabo Vírgenes. Un equipo de investigadores encabezado por el Dr. Esteban Frere inició la semana pasada la recuperación de geolocalizadores que permiten el monitoreo de individuos que se reproducen en el extremo sur de nuestro continente.

El Dr. Frere, docente de la Unidad Académica Caleta Olivia, referente del Centro de Investigaciones de Puerto Deseado e Investigador del CONICET explicó el comportamiento migratorio de esta ave marina, su conservación y el panorama del pingüino de Magallanes ante la gripe aviar.

Comentó que “trabajamos en el tema de la migración desde hace seis años, no solamente en Cabo Vírgenes, sino en también en Puerto Deseado, además hemos trabajado con otros colegas en Chubut, Península Valdés. La idea es estudiar el comportamiento migratorio a lo largo de toda la costa del pingüino de Magallanes, que es una especie emblemática de nuestro mar argentino, no porque esté en peligro de extinción, que no lo está, sino porque es una especie clave que nos habla de la salud del mar. Si la población de pingüinos está en una buena situación, es porque el mar también está en una buena situación”.

Afirmó que dentro de los objetivos está estudiar la migración del pingüino de Magallanes ocurre entre principios de abril y fines de septiembre. “Es por eso que estamos yendo ahora a Cabo Vírgenes. Están llegando los pingüinos que fueron equipados con aparatos geolocalizadores para ser seguidos durante toda la migración y poder estudiar sus rutas, su comportamiento en el mar desde abril a septiembre”.

En este sentido, informó que en Santa Cruz se colocaron estos sistemas a 100 ejemplares. “Hemos detectado treinta individuos que fueron equipados en marzo de este año y que estarían regresando”.

De manera que no son animales elegidos al azar, son animales que conocemos un poco la historia para recuperar el aparato con una buena probabilidad.

El científico indicó que causa preocupación el tema de la gripe aviar: “Si bien en la Argentina no ha afectado a esta especie, estamos trabajando por primera vez en forma totalmente distinta, con todos los equipos de seguridad y recaudos”.

“Es una de las cosas que vamos a trabajar y además a monitorear porque es muy importante que los especialistas estén en las áreas donde están las aves para detectar si existieran casos de gripe aviar”. (Fuente: FM UNPA)