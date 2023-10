Hallaron muerto al senador Matías Rodríguez de Tierra del Fuego

Fue hallado muerto el senador nacional Matías Rodríguez, integrante del Frente de Todos.

Según informó este miércoles el diario electrónico fueguino Actualidad tdf, su cuerpo fue encontrado en su domicilio de la calle Del Monte al 1900 de la capital provincial.

Tenía un disparo y todos los indicios apuntan inicialmente a que se trataría de un suicidio.

Según pudo saberse, el cuerpo fue hallado por sus custodios, que ingresaron a su vivienda luego de haber perdido contacto con él durante varias horas y sin que le contestara los mensajes.

Por eso se abrió una causa para investigar el deceso del legislador, que quedó en manos del Juzgado de Instrucción Nº3 de la capital fueguina, a cargo del juez Federico Vidal y del fiscal en turno, Nicolás Arias.

Rodríguez había asumido en la Cámara alta en 2019 y tenía mandato hasta 2025. Allí presidía la Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico. Era secretario de la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control de la Gestión de Contratación y Pago de la Deuda Exterior y vocal de las comisiones de Acuerdos, Minería, Energía y Combustibles; Economías Regionales Social y PyME; Defensa Nacional; Asuntos Administrativos y Municipales y Economía Nacional e Inversión.

Fue diputado nacional entre 2015 y 2019. También fue delegado de Ushuaia en AFSCA y titular de la UDAI ANSES Ushuaia.

En el sitio del Senado de la Nación se indica que luego de años en la actividad privada, formando equipos de trabajo en proyectos comerciales, ingresó al servicio público con un fuerte compromiso social y una visión integradora. Y se lo cita como padre, político y emprendedor. Tenía 41 años y era padre de tres hijas.

Miembro de La Cámpora, la última actividad del senador nacional en las redes sociales fue un posteo suyo en su cuenta de X, con tono proselitista, en el que citaba palabras del candidato presidencial de UP: “Tuvimos que escuchar cómo a lo largo de esta campaña dos candidatos lastimaban el corazón de la familia de aquellos que perdieron su vida en Malvinas. Las Malvinas fueron, son y serán argentinas. No regalamos la sangre de nuestros soldados. No resignamos nuestra pretensión y nuestra mirada a Malvinas y a la Antártida como parte de nuestro proyecto de Nación”.