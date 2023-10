El drama de alquilar en Madryn: Pocas propiedades y precios impagables

Tras la sanción de la reforma de la ley de alquileres, Santiago Arnoldi, vicepresidente de la Cámara Inmobiliaria de Puerto Madryn y presidente de la Federación Inmobiliaria Argentina, aseguró que la norma no trae soluciones para los principales problemas que atraviesa el mercado.

«El grave problema que se cometió acá, es que se sancionó una ley con formato electoralista. No busca el bien común, sino tratar de quedar bien con las partes«, cuestionó, en diálogo con AzM Radio.

En esa línea, expresó que «la nueva ley deja el plazo de 3 años como duración mínima de los contratos, permite un ajuste semestral, pero cambia el índice. En vez de ser el Índice de Contratos de Locación que elabora el BCRA, se usa el Índice Casa Propia, que se usa para ajustar los créditos del Procrear. La gran incertidumbre que genera es que se trata de un índice que van manejando a ojímetro«.

Arnoldi explicó que la rentabilidad es muy baja para quienes poseen una propiedad y la alquilan a tres años. Esto genera que los locadores prefieran volcarse al rubro de alquileres temporarios. «La semana pasada se desocupó un dúplex y no lo llegamos ni a publicar. El que iba a entrar ya estaba con la valija esperando que saliera el anterior. Eso no pasó nunca en Madryn. Y esto hace que se disparen los valores, porque la realidad es que hay una necesidad muy grande, que sumada a la falta de créditos hipotecarios genera un círculo vicioso que esta nueva ley no va a resolver», graficó.

