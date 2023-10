Cooperativas de Trelew se capacitan para poder acceder a la obra pública

Organizada por la Coordinación de Economía Social del Municipio de Trelew se realizó, este martes, una capacitación destinada a cooperativas locales, con el objetivo de facilitar su acceso al proceso licitatorio de obras públicas. Fue dictada por el responsable de la Unidad de Gestión de Cooperativas de la Economía Popular del Ministerio de Obras Públicas de la Nación, Matías Coco, en un encuentro que tuvo lugar en el Centro Cultural Municipal.

El coordinador de Economía Social del Municipio, Daniel Chingoleo, agradeció «la predisposición de la Nación para facilitar este tipo de capacitaciones que apuntan a fortalecer a las cooperativas en un área en la que les falta información. La mayoría no sabe lo que es un pliego de licitación y menos aún acceder a la posibilidad de ejecutar una obra pública. De esta manera se las ayuda a dar los primeros pasos para poder aprovechar las oportunidades que se presenten tanto a nivel nacional como provincial«.



Por su parte, Matías Coco, explicó que esta serie de capacitaciones que se realizan en todo el país, «apunta a la ampliación del número de cooperativas que se presentan en licitaciones públicas», y buscan también «que las cooperativas puedan ponerse al día desde el punto de vista administrativo y formal. Las cooperativas pueden ejecutar cualquier obra que esté dentro de su capacidad operativa y ni siquiera lo tienen que resolver individualmente sino que también se pueden asociar entre ellas llegado el caso, ya que no todas las obras son de mega-infraestructura, hay muchas que se pueden resolver desde pequeñas unidades operativas, por supuesto cumpliendo con los requisitos para presentarse a una licitación».

Coco detalló que la primera capacitación de este tipo se dictó en Buenos Aires en el mes de agosto: «Trelew es el segundo lugar donde la estamos replicando y luego vendrá Córdoba, Tucumán y el interior de la Provincia de Buenos Aires«. Asimismo, indicó que las cooperativas que participan de la capacitación, «quedan vinculadas a una asistencia legal permanente que se realiza de manera virtual, en donde se resuelven todas las consultas puntuales que se den en un proceso licitatorio».

Finalmente, el funcionario nacional se refirió al mensaje transmitido por referentes políticos nacionales sobre la posible eliminación de la obra pública: «Es un mensaje peligroso, porque la obra pública es dinamizadora de la economía, genera trabajo, y resuelve un montón de problemas de infraestructura necesarios para el crecimiento del país. Sin obra pública no hay futuro, no hay Nación, pensar en desentenderse de eso es no tener un proyecto de país y no tiene ningún sentido en un Estado que quiere llevar el país para adelante».