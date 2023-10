Carlos Sepúlveda: “La Ministra de Salud está desaparecida”

El secretario general del Sindicato de la Salud Pública (SISAP), Carlos Sepúlveda, realizó duras críticas a la ministra Miryám Monasterolo e indicó que ha sido una funcionaria ausente. Asimismo mostró su preocupación ante la posibilidad de que la cartera de Salud pase a ser una Secretaría a partir del 10 de diciembre con la nueva gestión provincial.

Durante la semana que pasó el SISAP llevó adelante un paro de 48 horas en los hopitales públicos como medida de protesta por la falta de apertura de paritarias salariales y convencionales y en este sentido Sepúlveda expresó que “hay que reestablecer nuevamente una discusión salarial. Nosotros tenemos un promedio de 40% de trabajadores que todavía están por debajo de la línea de la pobreza”.

“La verdad que la Ministra, desde su inicio de gestión, está desaparecida. Siempre vive viajando, entregando computadoras, pero no aborda concretamente las responsabilidades de estado en una cartera tan estratégica y tan importante como es Salud Pública. En este último tiempo ya ni la vimos por fotos”, denunció.

“Con la importancia que tiene este sector, no la hemos visto, no la escuchamos. No sabemos dónde está”, criticó el dirigente gremial ante la falta de respuestas y añadió: “Sabemos que algunas cuestiones que hacen al fondo salarial no tiene resorte en la Ministra, pero hay otras cuestiones que se pueden abordar que hacen a las condiciones laborales del día a día que son responsabilidad exclusiva de ella”.

Asimismo, planteó que si otros sectores de la Salud también le realizan críticas, “las tiene bien merecidas. Ella no está a la altura de las circunstancias”.

Lo que se viene

El médico de la Comarca Andina Sergio Wisky será quien se haga cargo de la cartera de Salud Pública a partir del comienzo de la nueva gestión de Gobierno el 10 de diciembre. Ante ello, El Diario Web le consultó cómo ven al futuro funcionario e indicó: “Es un profesional preparado, ya está recorriendo los lugares de trabajo, es un tipo accesible, sencillo y esperemos que esas cualidades se mantengan en el tiempo y hagan que se puedan abordar todas las demandas que tenemos en el sector. Somos optimista”.

Por último, ante la posibilidad que la cartera de Salud pase a ser una Secretaría resaltó que “hizo ruido” puesto que ya existe una experiencia, a nivel provincial, de hace 20 años cuando, mientras que a nivel nacional en la presidencia de Mauricio Macri ocurrió lo mismo. “A grande rasgos se entiende que cuando hay baja de jerarquía disminuyen el presupuesto, por lo que es un tema para evaluar, hablar y luego daremos una opinión concreta en su debido momento. Por ahora genera incertidumbre y estamos expectantes de lo que pueda llegar a suceder”.