Brandt reclamó un «plan integral» para combatir el delito en Trelew

César Brandt, el Jefe de la Policía del Chubut, se mostró preocupado por la falta de un plan integral para combatir la inseguridad en Trelew, y aseguró que «creer que la única pata de la seguridad es la Policía es un error».

«Si no se hace un abordaje integral, no vamos a llegar a una solución en Trelew. Podemos invadir Trelew con policías, pero esa no es la solución. Vemos que hay muchos servicios que no funcionan, muchas instituciones que no están cumpliendo con el rol que tienen que cumplir. Si no trabajamos en equipo, en conjunto, yo puedo llenar de policías, y con eso no lo soluciono«, marcó el comisario durante su visita a Clave Política.

En esa línea, Brandt enumeró algunos de los problemas que influyen en la cotidianeidad de la ciudad valletana: «Sabemos que hay una tasa de desocupación muy alta, no hay fuentes de trabajo genuinas, los servicios no están funcionando. Entonces, ¿qué podemos pedir? En base a esto hemos hecho un abordaje integral en Trelew, reforzando con grupos especiales. Hemos ido a las juntas vecinales y a las localidades aledañas que resultan afectadas. Pero sin un abordaje integral y serio, si creemos que la única pata de la seguridad es Policía, estamos equivocados«.

Por otra parte, reveló que hubo reuniones con miembros del Poder Judicial y el Ejecutivo para modificar esta situación. «Tuvimos una reunión con la fiscal jefe de Trelew, la doctora Pereyra, y a partir de ahí cambió la situación. Una de las situaciones que reclamaba el personal que estaba trabajando allí era que arrimaban pruebas que consideraban suficientes para pedir la detención de una persona y siempre se les pedía algo más. Eso generó cierto malestar en el personal policial, que no sentía el respaldo. Por eso nos reunimos con ella y el ministro de Seguridad, y de ahí en más empezó a cambiar«, aseguró en AzM TV.

No te pierdas la entrevista completa: