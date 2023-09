Tras perder la interna de Río Mayo, Ferreira habló de corrupción en el PJ local

Tras haber perdido la interna por un voto ante Aldo Servin, el concejal de Río Mayo y, hasta el domingo, precandidato a intendente por el frente Arriba Chubut, Miguel Ángel Ferreira, se mostró irritado y cuestionó el manejo administrativo del Partido Justicialista.

“La urna me ganó y no tengo nada que decir de Servin, pero sí cuestiono a las personas que manejan e integran el Partido Justicialista. Las personas que lo manejan hicieron cosas muy vergonzosas, la primera vez que fui a Rawson a presentar los papeles para la interna se había decidido a dedo que fueran otras personas”, disparó.

Luego del pedido de intervención de muchos afiliados, se logró que se hiciera la interna dentro del frente Arriba Chubut. “Cuando nos envían el padrón nos encontramos que del lado de él (por Servin) tenía 45 afiliados por La Cámpora, y habían sacado históricos militantes y afiliados del partido, personas de 80 años, e incluso salen unos 25 vecinos afiliados ya fallecidos”, denunció y agregó que “por eso quiero saber la fecha de afiliación de los nuevos afiliados y por qué desafiliaron a otros militantes. Con los dos militantes que sacaron del padrón yo ganaba la interna”.

En este sentido Ferreira indicó que “los sucios son los que integran el Partido Justicialista, juegan a las escondidas. Hoy me arrepiento de haberles atendido el teléfono, porque cuando te tienen que usar te llaman todos y cuando los necesitas se borran olímpicamente todos”, manifestó. “Lo lamento por los verdaderos afiliados, a mí sí me fueron a votar los militantes”.

“Nos venían poniendo trabas desde hace un montón, es un acto de corrupción que ya no puede seguir. El Partido Justicialista nunca nos ayudó en nada, nos sigue apagando el teléfono”, criticó, para luego acusar con nombres y apellidos. “Blas Mesa Evans y Luis Maglio tienen que dar un paso al costado, me parece que la edad ya no les acompaña, tiene que dejar que gente nueva pueda trabajar”, soltó.