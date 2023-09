Terenzi dice que la modificación en Ganancias desfinanciaría a Chubut

La senadora por Chubut Edith Terenzi advirtió que las modificaciones que se pretenden hacer a la ley de Impuesto a las Ganancias van a dejar a Chubut «desfinanciada» si no se compensa la pérdida que generará en la recaudación por coparticipación.

En diálogo con AzM Radio, la legisladora de Juntos por el Cambio dijo no estar en contra de que los trabajadores paguen menos impuestos. «Quiero dejarlo muy en claro: yo no estoy en contra de una reducción del Impuesto a las Ganancias, o de este nuevo mínimo no imponible. El problema es el desfinanciamiento en las provincias. A valores de agosto, nosotros, como provincia, vamos a perder 6.300 millones de pesos. El problema con el impuesto es la descompensación que produce en la recaudación de la provincia«, aseguró.

«Chubut aporta el doble de lo que recibe por coparticipación. Aporta al PBI con un 1,98% y recibe de coparticipación la mitad: 0,9%. Esta decisión unilateral de Ganancias lo que hace es mermar aún más la coparticipación. La reducción del impuesto va a quitarle prácticamente una masa salarial a la provincia, en términos de coparticipación», dijo durante la entrevista en Pido la Palabra.

Terenzi insitió en que debe reponerse esa pérdida: «Nosotros lo que pedimos es una compensación, más allá de la reparación histórica que está pidiendo nuestro gobernador electo. Lo que pedimos es que se compense esto que deja de recibir la provincia, que se coparticipe de alguna otra forma, para que no nos quede la provincia desfinanciada. Tenemos que pensar con responsabilidad, porque nos toca gobernar«.

Escuchá la entrevista completa acá: