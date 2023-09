Murphy se excusó por romper el vidrio del Ministerio de Economía

En la causa penal en su contra por el delito de daño agravado, el secretario General de la ATECH Daniel Murphy, amplió su declaración y dijo que no tuvo intenciones de dañar el vidrio del Ministerio de Economía, hecho que se produjo durante una movilización de docentes el 22 de junio pasado.

En un video obtenido desde el interior del edificio, se lo puede ver a Murphy de espaldas al ingreso, pateando el vidrio de los ventanales reiteradas veces, provocando roturas en el mismo. El hecho se dio durante la movilización de tres gremios docentes que reclamaban una mejora salarial.

Contra el dirigente sindical hay un proceso penal en su contra por una denuncia realizada por Gustavo Aguilera en carácter de Ministro de Infraestructura de la provincia.

Asesorado por su abogado defensor, Juan Manuel Salgado, dio cuenta del contexto en que se realizó la movilización en alusión a reclamos salariales “sin que aparezcan respuestas del gobierno” y reiterados incumplimientos “no solo para los docentes sino también para los alumnos de las escuelas del Chubut”.

Agregó que “fuimos a pedir respuestas en medio de mucho enojo y mucha angustia. Hay situaciones a veces generadas por la misma policía. No tuve ninguna intención de generar un golpe contra vidrios o puertas. Al ver los videos me di cuenta de que había existido el daño, pero no hubo intención de mi parte”, expresó.

También se refirió a los incumplimientos de las paritarias nacionales, por parte del Gobierno provincial.

Agregó que “hay momentos de tensión y empujones. Yo no tuve la intención de quedar contra el vidrio, sino que la situación misma me fue llevando. Pero yo no tengo el registro de haber estado golpeando el vidrio. Yo no fui a romper la puerta y lo ocurrido no me consta. No fue lo que nosotros buscábamos”.

Ante preguntas de la fiscal general Florencia Gómez, dijo que efectivamente se reconoció en el video que circuló con sus imágenes, pero que no tuvo intenciones de provocar el daño. “Solo fuimos a entregar una nota”, expresó. En el video se lo puede ver a Daniel Murphy de espaldas al frente del edificio, pateando el vidrio de los ventanales reiteradas veces, provocando roturas en el mismo. El hecho se dio durante la movilización de tres gremios docentes que reclamaban una mejora salarial.

La jueza Karina Breckle impuso a las partes que existe una investigación en marcha instando a la aplicación de algunos de los institutos que prevé el Código Procesal Penal para resolver estos casos. El secretario General de ATECH se enfrenta a una pena de hasta dos años de prisión por el delito de daño agravado.