Merino quiere agrandar el ejido de Trelew para atraer inversiones energéticas

El intendente electo de Trelew, Gerardo Merino, insistió en que habrá «un recorte muy grande» en el Estado municipal y confirmó que quiere ampliar el ejido urbano de la ciudad para atraer inversiones energéticas como la instalación de parques eólicos o plantas de hidrógeno verde.

Luego de confirmar que creará la Secretaría de Producción, Comercio, Industria y Turismo, el radical reveló que «ahí va a ir una persona con una visión amplia, y necesitamos generar un volantazo en lo que es producción, generación de trabajo a través del turismo, el comercio y la industria. Eso va no solamente acompañando la inversión en el Parque Industrial, sino también que el turismo se tiene que ver como una industria a desarrollar. Es algo muy importante y una manera rápida de generar trabajo, más allá de que hay que preparar la ciudad para eso».

«Nos gustaría tener más secretarías, pero con la austeridad que vamos a manejar el Estado municipal, solo vamos a tener seis, y abajo algunas coordinaciones, pero va a haber un recorte muy grande de todo lo que es asesorías, programas y subprogramas«, insistió.

En diálogo con AzM Radio, el dirigente aseguró que la relación con Adrián Maderna es fluida. «Vamos a tener la posibilidad de armar nuestro propio presupuesto. Es un acuerdo que hemos hecho con el intendente actual el tener la posibilidad de presentar y armar nuestro presupuesto para poder trabajar desde diciembre con nuestro organigrama y correr el 2024 con otro presupuesto. Los equipos de Hacienda están trabajando conjuntamente en la tarifaria y el presupuesto del año que viene», contó.

Sobre la ampliación de llevar el ejido de Trelew hacia Punta Tombo, Merino llamó a «empezar a pensar en grande en la ciudad». «Esto es algo que en su momento se ha planteado, pero no se ha discutido. Hay borradores de la ampliación del ejido. Trelew ha quedado relegada y fue una de las que menos ha participado en esa visión de agrandarse. No es algo urgente, pero paralelamente tenemos que pensar en grande. Hay que pensar en turismo, pero también en una posible inversión energética a largo plazo: estamos hablando de hidrógeno verde, molinos eólicos, que son inversiones que hoy Trelew no tiene la posibilidad de recibir», cerró.