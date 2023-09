Marcia Larrauri y su gran temporada 2023 en el MTB

La corredora comodorense de Mountain Bike Marcia Larrauri hizo un repaso de su temporada, con el hito de lograr meterse en el podio del Mundial Master en Villa La Angostura, el Campeonato Argentino XCO y las invitaciones recibidas para lo que resta del año en modalidad rally, con la ilusión de ser campeona mundial.

“Estamos en la búsqueda constante de perfeccionar y mejorar”, expresó en diálogo con el área de prensa de Comodoro Deportes.

Gran primer semestre para Larrauri

Marcia Larrauri es corredora de Mountain Bike (MTB) hace siete años y solo en el primer semestre del 2023 ya conquistó el podio en el Mundial Master XCO en Villa La Angostura, además del Campeonato Argentino en San Luis, tras tres fechas disputadas.

Sin embargo, continúa activa, en una segunda mitad de año donde prepondera la modalidad rally (carrera de punto a punto, contrario al XCO que equivale a un circuito por vueltas) y tiene como máximo objetivo el campeonato mundial master.

Justamente su año arrancó planificando el Mundial Master XCO en Villa La Angostura, yendo incluso a la altura de Cachi (Salta) junto a su entrenador, el también corredor Martín Bravo.

“Estuvimos un mes, y bajamos directamente a competir a La Angostura, con tres días de anticipación. Este año el clima nos acompañó y fue una de las claves para que se diera el resultado que buscaba hace años, que fue hacer podio en el Mundial. Logré bronce en mi categoría, algo que busqué en estos siete años de competencia”, comentó Marcia Larrauri.

“Fue coronar el trabajo de tantos años. Obviamente mi sueño es ser campeona del mundo. Haber llegado al podio me llena de orgullo, pero mi meta más grande es ser campeona del mundo y es algo por lo que voy a seguir luchando mientras pueda seguir compitiendo. Hay que trabajar mucho más duro quizás, pero es algo que puede llegar, que es real”, explicó la competidora, que desde 2017 no para de mejorar su rendimiento a nivel mundial.

Desde Italia 2017, donde fue séptima (último puesto) sin perder vuelta con el resto, hasta su cuarto puesto en Andorra 2019 (mejor posición hasta ese momento), cada año Larrauri fue puliendo su preparación, hábitos de entrenamiento, descanso, nutrición, etc.

“En 2017 si bien mi participación no fue mala, sabía que para estar adelante tenía que mejorar mucho. Año a año estaba mejor a nivel mundial. Seguimos intentando, y seguimos mejorando, como esto de ir a entrenar un mes en altura, que creo que fue superador. Siempre en la búsqueda constante de perfeccionar y mejorar”, describió.

Tuvo un gran Argentino en Esquel

Luego, Larrauri corrió la primera fecha del Abierto Argentino en Esquel logrando un primer puesto tanto en XCO como en Short Track, modalidad de carrera corta implementada este año. Fue segundo puesto en la fecha de Jujuy (cuarta en Short Track) mientras que en la definición en San Luis logró el título XCO y se le escapó por muy poco el campeonato en carrera corta, en un duelo rueda a rueda con la tucumana Graciela Vargas.

Luego fue el Campeonato Argentino en Córdoba (fecha única) donde el día previo ganó el certamen de relevos, compartiendo equipo con los campeones mundiales Lucho Caraccioli y María Emilia Figueira, lo que le valió un desgaste para la carrera principal, en donde fue cuarta. “Era el equipo de las estrellas prácticamente. El resultado fue genial. No me arrepiento, aunque obviamente eso me quitó piernas y bajó mi rendimiento para el día siguiente. A partir de allí empecé a notar que mi cuerpo pedía descanso, así que tuve que parar un poco”, relató.

En la Temporada de Rally

En agosto comenzó la temporada de rally, con el Transmontañas en Tucumán en dupla con Martín Bravo, donde obtuvieron un octavo puesto de un total de setenta parejas. Luego hubo descanso hasta mediados de septiembre, donde llegó el Vuelta Ballenas en Puerto Madryn, donde fue tercera en su categoría y general, algo más que destacable teniendo en cuenta que dicha modalidad no es su especialidad.

“Rally es todo lo que se viene de mitad de año en adelante, y son circuitos largos de punto a punto, y de muchos kilómetros. No es mi especialidad, o al menos no es algo para lo que yo me entreno, pero nos aventuramos a correr en esa modalidad”, señaló.

A Marcia Larrauri le quedan un puñado de competencias para terminar el año y serán el Campeonato Nacional de Rally en parejas en Caleta Olivia (28 de octubre), y las invitaciones a Ushuaia Epic (5 de noviembre) y la Vuelta al Nahuelpán (12 de noviembre).

“Estoy muy agradecida porque después de algunos años de estar en esto empiezan a llegar las invitaciones a carreras relevantes, y eso me hace sentir muy orgullosa. No invitan a todos, así que voy a estar participando en todas las que pueda”, destacó.