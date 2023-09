Maderna reiteró el pedido de ayuda económica a Provincia

El intendente de Trelew, Adrián Maderna, se refirió a la situación financiera que atraviesa el Ejecutivo Municipal y las distintas reuniones que viene manteniendo tanto con delegados sindicales como con las empresas prestadoras de servicios públicos. En ese sentido, volvió a reiterar el pedido de ayuda económica del Gobierno Provincial y sostuvo que más allá de cualquier diferencia, “es necesario que se priorice a los vecinos de Trelew”.

“En el área de Tránsito hay un reclamo que tiene que ver con la indumentaria. Esperemos en las próximas horas poder resolverlo. Por otra parte, en el área de Inspecciones, tuvimos una reunión postergada la semana pasada. Por eso es inminente que podamos ya reunirnos para resolver y destrabar la situación. Sabemos que son dos áreas sensibles. Una principalmente por el ordenamiento vial de la ciudad y otra por las habilitaciones comerciales, el control de los comercios, y todo lo que hace a la función de dichas áreas”, precisó Maderna.

“Nosotros vamos a rendir hasta el último punto y especificar para qué se utiliza. No vamos a pagar proveedores de otra índole. Son servicios públicos específicos que podrán ser recolección de residuos o parte del transporte. No lo vamos a usar para sueldos, no lo vamos a usar para otro proveedor. Hasta ahora, los pedidos elevados han sido rechazados”, expresó el mandatario municipal.

Respecto a la situación financiera de la Municipalidad, el Intendente de Trelew explicó: “Es complejo, sabemos que es un momento duro, vamos a poder cumplir con las obligaciones que tienen que ver con el Municipio, principalmente salariales. En ese sentido estamos avanzando en tiempo y forma con los haberes. Si tenemos situaciones complejas que tienen que ver con la recolección de residuos, que estamos en plenas tratativas con la empresa, en un proceso de negociación permanente”.

También indicó que se ha reforzado el pedido de ayuda a la Provincia. “Nosotros lo hemos reforzado durante la jornada de ayer, más allá de que sabemos que los aportes del Tesoro Provincial se especifican en aportes de desequilibrio financiero. En nuestro caso no tuvimos la posibilidad de que se otorguen. Ahora hemos fundamentado cuál sería la utilización del mismo, por qué se llevaría adelante, de qué manera. Ojalá se pueda dar una respuesta a la ciudad de Trelew”.