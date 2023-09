«Las Panteras» emprenderán viaje a Tokio con fixture definido para el Preolímpico

La Selección Argentina de Vóley Femenina, emprenderá viaje este martes hacia Tokio, Japon, donde disputará el Torneo Preolímpico, buscando su plaza en los Juegos Olímpicos de Paris 2024.

El entrenador de «Las Panteras», Daniel Castelani, confirmó el listado de jugadoras convocadas para tal certamen. La competencia, iniciará el sábado 16 jugando ante Brasil.

Argentina lista para jugar en Japón

El entrenador de la Selección Argentina de Vóley Mayor Femenina, Daniel Castellani, eligió a las 14 jugadoras que disputarán el Preolímpico de Japón que da dos plazas para los Juegos Olímpicos de París 2024.

Después de la despedida ante el público en el CeNARD el equipo se entrenó el fin de semana y tuvo los últimos trabajos con pelota y pesas este lunes por la mañana.

«Las Panteras» y el cuerpo técnico viajarán el martes 23.45 hs con destino final Tokio, donde debutarán el sábado 16 de septiembre a las 4 am ante Brasil. Turquía, Puerto Rico, Bulgaria, Bélgica, Perú y Japón completan el grupo que se jugará todos contra todos y en el que los dos primeros lograrán la clasificación a París. Los partidos de Argentina serán transmitidos por ESPN.

La lista de las jugadoras convocadas al Preolímpico, está conformado por Victoria Mayer, Tatiana Vera, Bianca Cugno, Erika Mercado, Yamila Nizetich, Daniela Bulaich, Candelaria Herrera, Bianca Farriol, Brenda Graff, Agostina Pelozo, Tatiana Rizzo, Antonela Fortuna, Candela Salinas y Eugenia Nosach.

El Cuerpo técnico está integrado por Daniel Castellani, los Asistentes Facundo Morando y Federico Fernández Mentaberry, la Kinesióloga Rocío Flamini, el Manager Víctor Ríos y el Jefe de delegación Oscar De Sarro.

VÓLEY FEMENINO – PREOLÍMPICO EN JAPÓN

FIXTURE DE LA SELECCIÓN ARGENTINA «LAS PANTERAS»

Sábado 16/9 – 4 am vs Brasil

Domingo 17/9 – 7.25 am vs Japón

Lunes 18/9 – 22 hs vs Bélgica

Miércoles 20/9 – 1 am vs Turquía

Jueves 21/9 – 22 hs vs Puerto Rico

Sábado 23/9 – 1 am vs Bulgaria

Domingo 24/9 – 1 am vs Perú