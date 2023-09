La ministra de Mujeres presentó el Índice de Crianza en la Cámara de Diputados

El Índice de Crianza (IC) es la primera estimación en el mundo de estas características llevada adelante por un organismo oficial y contribuye a la planificación de las políticas públicas, como también en las instancias judiciales por deudas alimentarias. Tomando como base la Canasta Básica Total, de publicación mensual, el índice propone un ejercicio de estimación acerca de los costos básicos para cuidar niñas, niños y adolescentes.

La ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, Ayelén Mazzina, participó en la presentación del Índice de Crianza en el anexo de la cámara baja. La medición es realizada por el Ministerio de Economía. Esta herramienta fue lanzada el pasado 8 de marzo con motivo del Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras y las cifras se actualizan tomando como base el costo de la Canasta Básica Total que elabora el INDEC.

Este insumo se relaciona de forma directa con las desigualdades de género, ya que visibiliza el costo que acarrea la manutención y el cuidado de niños, niñas y adolescentes, que recae principalmente en las mujeres. De hecho, en nuestro país hay más de 3 millones de niñas y niños que viven en hogares a cargo de mujeres, sin presencia de cónyuge.

Mazzina destacó la importancia del Índice de Crianza para “graficar la injusta distribución de los cuidados y la necesidad urgente de buscar soluciones”. Además, afirmó: “Hay que poner sobre la mesa que los cuidados y la crianza recaen mayoritariamente sobre las mujeres, quienes cuidan el doble que los varones”.

En este sentido, destacó también la Encuesta Nacional del Uso del Tiempo: “Estas herramientas suceden porque a nosotras nos interesan la vida, la libertad, y la dignidad de los hogares, las mujeres y las familias”, y enfatizó: “Suceden también por la decisión política de los gobiernos nacionales y populares, no con otros«.

Según los datos arrojados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), en el tercer trimestre de 2022 hubo más de 1.600.00 mujeres haciéndose cargo de sus hijas e hijos en soledad, una cifra que representa al 11,7 % de los hogares argentinos. Entre las jefas de hogar, el 26,1 % registró ingresos por debajo de la línea de pobreza, mientras el 4,6 % se encontró por debajo de la línea de indigencia.

Más de la mitad de los hogares en los que no vive el padre de las niñas y los niños, no recibió dinero en concepto de cuota alimentaria durante los últimos seis meses. De acuerdo a la estimación realizada por UNICEF, tres de cada cinco hogares a cargo de mujeres no reciben la obligación alimentaria en tiempo y forma; lo que ocasiona, por ejemplo, que el 73 % de estos utilice crédito para la compra de alimentos o medicamentos.

En la apertura de la actividad participó también la diputada nacional Micaela Morán. En tanto, en el panel expusieron la directora nacional de Economía, Igualdad y Género, Sol Prieto; la jueza titular del Juzgado de Familia N°2 de Lomas de Zamora, Belén Loguercio; la abogada Natalia De la Torre; el especialista en Inclusión y Monitoreo de UNICEF, Sebastián Waisgrais; y la abogada de Derechos Humanos e histórica militante feminista, Nelly Minyersky.

El IC no sólo resulta una referencia para conocer cuánto destinan las familias a alimentar, vestir, garantizar vivienda, trasladar y cuidar a niñas, niños y adolescentes, sino que permite informar a jueces, juezas, abogadas, abogados y organismos que trabajan con esta población para que se cumplan sus derechos. Es una herramienta estadística pionera, ya que es el primer dato oficial de este tipo.

Pese a los avances tecnológicos, los cuidados siguen estando a cargo de personas y no pueden sustituirse. Conocer su valor e implementar políticas públicas para redistribuirlos de un modo más equitativo permite avanzar hacia una sociedad más igualitaria.

Por el MMGyD participaron también la titular de la Unidad Gabinete de Asesoras, Érica Laporte; la secretaria de Políticas contra la Violencia por Razones de Género, Josefina Kelly Neila; la subsecretaría de Políticas de Igualdad, Lucía Cirmi Obón; la directora de Articulación Territorial para la Asistencia y Atención a las Víctimas, Sibila Botti; el director nacional de Políticas de Cuidado, Leandro Bleger; y la directora de Articulación Integral de Políticas de Cuidado, Sofía Véliz. También estuvieron la diputada Nacional, Mónica Macha; y la subsecretaria de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior, Victoria Tesoriero.