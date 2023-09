Debutó Milett Figueroa en Bailando 2023 y mantuvo un encendido encuentro con Marcelo Tinelli: “Me gustaría que me lleves a recorrer Perú”

Cuando Milett Figueroa bajó las escalinatas de la pista de Bailando 2023 lo hizo moviéndose al ritmo de la música y saludó a Marcelo Tinelli deslizando las caderas con sensualidad. “Me laten las pulsaciones a mil por hora ya cuando te vi entrar, y desde que te vi el día que hicimos la foto oficial te voy a contar que me pasó: el otro día me impactaste”, confesó Marcelo. Enseguida la joven peruana agradeció su presencia en el programa y Tinelli le dio la palabra a Carolina Pampita Ardohain. “Es una hermosa mujer y sabés que le veo un aire a tu exmujer, a Guillermina Valdes”, afirmó.

En ese momento, Zaira Nara, desde el estudio del streaming que está ubicado en un primer nivel frente a la pista increpó al conductor. “Desde el mes de abril que le venís likeando todas las fotos de Instagram a Milett”, disparó y continuó: “Mirá, después el 8 de junio cuando ella subió una foto con carita de enamorada vos también la likeaste. No hay una sola foto sin tu like”.

Luego, la hermana de Wanda le advirtió a Marcelo que lo veía muy nervioso cerca de la modelo oriunda de Perú. “No es nervioso, es que no quiero tentarme a algo”, confesó el conductor. Entonces, comenzó un juego de seducción entre Tinelli y la compañera de baile de Martín Salwe. “Te parecés un poco a Coki Ramírez, es una chica que me cantaba al oído”, le dijo invitándola a repetir la situación. “¡Pero yo no te voy a repetir la misma historia!”, lo confrontó la modelo.

Después de la previa en donde el foco estuvo puesto en Figueroa, la pareja comenzó a bailar el ritmo que eligieron, Pop Hits 2000. Al terminar, Marcelo exclamó: “Tremenda la actitud, es como que me daban ganas de bailar a mí que no bailé en mi vida. Lo feliz que estoy yo”.

Entonces vinieron las esperadas devoluciones del jurado. Como es habitual, el primero fue Ángel de Brito, que comenzó con una broma: “Si Milett es como Guillermina (Valdés) ¿qué papel sería Salwe, porque pensé que el famoso era él y no ella”. Más adelante, de Brito aseguró que no le creía nada a la actriz la bondad que mostraba con las mujeres del jurado. “En Perú es muy polémica, chica de reality, pero Salwe despertate porque no sos bailarín, no sos nada y ella te lleva puesto”, disparó sin filtro. Finalmente, su puntaje fue un siete. Luego, Pampita dijo que Milett era hipnótica. “Tremenda mujer, llegó a arrasar con todo me da la sensación, viene a ganar, eso ya se nota, esa sed de competencia a mí me encanta, es verdad que me costó ver a Martín, hasta sus caminatas me gustaron que a mí nunca me gusta que caminen, bienvenidos a la pista”, exclamó y su puntaje fue secreto.

Por su parte, Moria Casán destacó que no le gustó el histeriqueo con Tinelli. “Demasiado obvio, le mirabas la boca y te pasás en el arte de la seducción, sacabas la lengua cerca de Marcelo. Pero tenés buena línea, buenos movimientos, gran habilidad para el baile”, le habló directamente a la joven peruana. Cuando se dirigió al exintegrante de El Hotel de los Famosos, le dijo que lo vio desdibujado. “El chico que eras antes tendrías que estar vendiéndote más, te estas volviendo profesional en tu trabajo en Sex y estás perdiendo tu espontaneidad, parecés asustado”. “Y sí, yo estoy re cagado, es la verdad, es la primera vez que estoy en ShowMatch”, admitió Salwe. Moria les puso un cinco.

Milett Figueroa y Martín Salwe brillan en ‘Bailando 2023’. | captura/América TV Milett Figueroa y Martín Salwe brillan en ‘Bailando 2023’. | captura/América TV

Finalmente, llegó el turno de Marcelo Polino, quien contó que hace unos años estuvo a punto de irse a vivir a Perú y cuando él preguntó quiénes eran las máximas figuras del espectáculo le dijeron que Milett era la mayor estrella de ese país. “Me gustó lo que hicieron pero Martín estaba muy duro, tiene que estar más relajado. Mi nota es un cuatro”, anunció el periodista. “Tenés una energía hermosa, me encanta la mirada, la sonrisa que tenés, sos una mujer hermosa”, declaró Marcelo a la celebridad peruana antes de que se retirara del estudio.