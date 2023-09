Capitanes de Pesca celebraron los anuncios de Sergio Massa

El secretario general de Capitanes de Pesca, Jorge Frías, celebró los anuncios realizados por el ministro de Economía de la Nación y candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, de elevar el piso de Ganancias a 1.770.000 pesos y eliminar la cuarta categoría.

“En el entorno nuestro es esperanzador el panorama que plantea el Ministro porque sin dudas cada vez estamos más cerca. Vamos a estar impactados por esta mejora en parte del sector”, declaró esta mañana a El Diario Web.

Seguidamente explicó que abarcará a los trabajadores del “sector congelador que fundamentalmente es el que más está generando producción por su poder de captura y además por el tipo de administración que llevan adelante las empresas que representan CAPIP y CAPECA, que nos poseen salarios en blanco al 100%”.

En tanto, resaltó que en el sector fresquero que fundamentalmente opera en Mar del Plata no tendrá un impacto inmediato, pero “sí va a disparar algo que es conveniente para nosotros los Capitanes y Oficiales de Pesca que justamente es que este sector fresquero pierda la excusa del por qué genera salarios en negro, que estamos hablando del orden del 50% y, en algunos casos del 70%”.

Para los capitanes de pesca, a raíz de la producción y dependiendo de la captura y la especie que sea objetivo, es una de las actividades que genera los mayores salarios en Argentina. Si bien se considera que en el número de trabajadores no es significativo, se destaca en el volumen salarial. “Cada vez que se ha elevado al mínimo no imponible en los capitanes y oficiales de pesca, han quedado fuera de los beneficios porque los salarios están por sobre ese mínimo no imponible establecido”.

“Estamos cada vez más cerca. No podemos de dejar de reconocer que el gobierno, mediante la gestión de Sergio Massa, ha habilitado que el impuesto no impacte directamente en los trabajadores, que deje afuera el 46% de la producción, esto se ha visto en el recibo de sueldo de los trabajadores”.