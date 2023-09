Aseguran que bajaron los casos de mortandad de lobos marinos por la gripe aviar

Este miércoles, desde la Fundación Fauna Argentina (FFA) destacaron que bajó la mortandad de lobos marinos por gripe aviar, luego de un brote del virus dentro de la colonia local, el cual dejó sin vida a casi 150 ejemplares en solo algunas semanas. “La mortandad empezó a bajar diez días atrás. El virus, hasta el momento, ha ido mermando. No sabemos si puede volver a subir o no, pero creemos que se alcanzó un techo”, indicó el presidente de la fundación, Juan Lorenzani. En este marco, Lorenzani precisó que el número de ejemplares fallecidos en Mar del Plata desde el comienzo del brote, a fines de agosto, es de 148.

Asimismo, el titular de la FFA indicó que los últimos lobos muertos fueron hallados en el agua, y señaló que llevaban varios días sin vida, mientras que “ya no hay” animales que se encuentren fallecidos en la escollera, lo que refuerza esta tendencia de que desde hace días el virus afecta menos a los animales.

“De entre 15 y 18 llamados que teníamos por día de animales que salían a las playas enfermos o muertos, estamos teniendo ahora un llamado por día”, agregó Lorenzani, con el objetivo de clarificar el estado de situación.

Para el presidente de la FFA, que hace más de 40 años trabaja con lobos marinos, este panorama es “bueno” y deseó que “ojalá que se mantenga así”, ya que “el virus mermó en cómo afecta” a estos mamíferos.

“Puede ser que hayan desarrollado anticuerpos o puede haber otros a los que directamente el virus no le haya afectado”, estimó Lorenzani y recordó que “había mucho miedo de que muera toda la colonia y no fue así”. “Nosotros siempre confiamos que no iba a ser así, que se iba a llegar a un techo y creemos que el techo ya se estaría dando”, añadió.

No obstante, lamentó que el número de lobos marinos muertos por gripe aviar es “elevado”, teniendo en cuenta que “el total de la colonia de Mar del Plata normalmente es un promedio de entre 600 y 700 lobos”, los cuales continuamente mantienen una migración con la lobería de Necochea.

Cuidados y contactos

A pesar de la baja de la mortandad de los lobos marinos por gripe aviar, el presidente de la FFA recordó que siguen vigentes “todas las recomendaciones” para evitar contagios, como “si se va por la playa no acercarse a los lobos y si se lleva una mascota, llevarla atada, para que no entre en contacto con un fluido del lobo, esté muerto o vivo”. “Es una cepa tan agresiva que no se sabe si puede contagiar a humanos”, concluyó Lorenzani.

Cabe recordar que la FFA habilitó una línea de WhatsApp (2236854933) especialmente destinada a recibir mensajes de vecinos que avisten lobos marinos muertos o con síntomas de encontrarse contagiados de gripe aviar.

Además, comunicaron que también reciben información a través de la página de Facebook Fundación Fauna Argentina y en el perfil de Instagram con el mismo nombre.

En tanto, desde el Senasa recordaron que la influenza aviar es una enfermedad de declaración obligatoria en nuestro país, según la resolución 153/2021.

Cualquier persona puede notificar a través de los siguientes canales: Concurriendo personalmente a la oficina del Senasa más cercana, llamando al teléfono 11 5700 5704; a través de la App para dispositivos móviles “Notificaciones Senasa”, disponible en Play Store; escribiendo al correo electrónico [email protected] o por medio del apartado Avisá al Senasa, disponible en su página web.