Argentina comienza su camino Preolímpico

Este viernes, la Selección Argentina masculina de voley, comenzará su camino por el Torneo Preolímpico, buscando cuimplio uno de los objetivos del año para el equipo que comanda Marcelo Méndez.

Los argentinos, debutarán a las 23 horas jugando frente a México.

Por el objetivo París 2024

Todo listo para que el equipo de Marcelo Méndez comience a jugar el torneo más importante del año en China: el Preolímpico en busca de la clasificación a Paris 2024. Al igual que en la rama femenina, serán tres zonas de 8 equipos en las que solo dos sacarán su pasaje directo a la máxima cita multideportiva del año próximo.

Argentina forma parte del grupo C junto con México, Canadá, Bulgaria, Bélgica, Polonia, China y Países Bajos. El sistema es de todos contra todos y los dos mejores se quedarán con la plaza olímpica.

Este viernes desde las 23 hs el conjunto nacional debutará frente a México. Todos los partidos serán transmitidos por ESPN y Star Plus.

VÓLEY – TORNEO PREOLÍMPICO MASCULINO

En China

Fixture de la Selección Argentina

Viernes 29/9 – 23 hs ARG vs MEX

Sábado 30/9 – 23 hs ARG vs CAN

Lunes 2/10 – 23 hs ARG vs BUL

Miércoles 4/10 – 2 am ARG vs BEL

Viernes 6/10 – 5 am ARG vs POL

Sábado 7/10 – 8.30 am ARG vs CHI

Domingo 8/10 – 2 am ARG vs NED