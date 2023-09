Antonena desmintió su renuncia: «No existió nada, fue una cuestión mediática»

El ministro de Economía de Chubut, Oscar Antonena, habló en exclusiva con AzM Radio sobre la situación en que dejará las cuentas provinciales en diciembre de este año, aseguró que su balance es positivo y negó haber presentado formalmente una renuncia a su cargo.

En diálogo con Pido la Palabra, el economista hizo una revisión de los años de gestión y comparó el presente con el estado en que se encontraban las cuentas provinciales al llegar a su cargo. «El balance es muy positivo, porque si hablamos de crisis, la gestión de Mariano Arcioni sabe qué es administrar una y cómo debemos resolver una crisis. De no tener un cronograma de pagos completo para poder afrontar las obligaciones salariales, pusimos a la provincia de pie. A lo largo de estos cuatro años nos hemos dedicado a resolver problemas que venían de larga data. Me refiero a la cuestión salarial, la deuda con proveedores, las ART y la deuda internacional», afirmó

«Mientras nosotros resolvíamos la crisis, pagábamos escalonado y los municipios no tenían esas dificultades. Hoy por hoy, nos encontramos a nivel mediático vemos que nos están solicitando ayuda, ATP, cuando la provincia es la última en recibir ayuda de Nación. Lo que hemos recibido son herramientas financieras, que hemos administrado. Entonces estamos muy conformes con el trabajo realizado», disparó.

Antonena se desentendió de las versiones periodísticas que daban cuenta de que había presentado la renuncia a su cargo y esta no hubo sido aceptada. «Formalmente no existió nada. Simplemente se expuso una cuestión mediática, pero la realidad es que yo soy el ministro de Economía por pedido del Gobernador, no me han informado nada hasta el momento. Más allá de las personas, nuestra conducta es de dejar todo ordenado y a disposición para que la nueva gestión administre la cosa pública. Estoy trabajando en el ministerio, y estaremos hasta que sea el momento de salir«, dijo.

Además de dar detalles de los números de la provincia, el ministro reafirmó que se hará efectivo el bono anunciado por Sergio Massa: «Se pagará con los haberes de septiembre y octubre. Son 30 mil pesos para quienes cobran hasta 400 mil pesos. Lo que sí es diferencial es que tomamos como base el mes de julio, de manera tal que pueda participar mayor cantidad de agentes, porque nosotros en el mes de agosto dimos un 7 por ciento de aumento».

