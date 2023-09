Alfredo Béliz cargó contra Ana Clara Romero: «Va a tener que rendir cuentas»

Alfredo Béliz, secretario general del Sindicato Empleados de Comercio, se mostró conforme con las modificaciones a la Ley de Impuesto a las Ganancias en las que se está avanzando desde el Congreso de la Nación y cargó contra la diputada Ana Clara Romero por su voto en contra.

«Nosotros siempre hemos apoyado la idea de que el salario de los trabajadores no es ganancia. La modificación a la ley va a permitir mejorar el salario. El sueldo del trabajador se vuelca en el circuito comercial. Un trabajador que tiene un dinero más, en vez de ir a las arcas nacionales y perderse allí, va al mercado del barrio, a las tiendas de su ciudad, y me parece valorable que esta medida se haya tomado», expresó.

Béliz opinó sobre el voto de los diputados de Juntos por el Cambio: «Me sorprendió. Al menos deberían haber consultado al gremio de petroleros, que eran los más afectados por el Impuesto a las Ganancias. Esto no es de ahora, ellos siempre han estado en favor de su eliminación».

En esa línea, sin mencionar su nombre, Béliz apuntó directamente a Romero. «Me sorprendió que una diputada nacional de Comodoro Rivadavia haya votado por la negativa. Me parece que hay un doble discurso y falta de sensibilidad social. Los trabajadores de Comodoro son los vecinos de esta diputada que votó en contra. Me parece que va a tener que rendir cuenta en los próximos días sobre el por qué de esas actitudes«, sentenció.

Entrevistado en Pido la Palabra, por AzM Radio, el dirigente ratificó sus intenciones de presidir el Partido Justicialista en Trelew, aunque con ciertas condiciones. «Hay que sacudirse de todas las derrotas y empezar a trabajar desde cero. Cuando no tenés ambiciones políticas electorales ni una motivación económica, sino vocación de servicio… Si me lo piden a mí, yo no tengo problema en presidir el justicialismo a partir de ahí, desde cero. Tengo muchas ganas de ordenar el partido pero desde esa función, sin pensar en candidaturas ni en lo económico. Cuando uno está en la buena, aparecen muchos candidatos. Pero se viene una etapa en la que vamos a tener que hacer colectas para pagar la luz«, aseguró.

