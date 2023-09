Aeroparque superó los diez millones de pasajeros

Con presencia del ministro de Transporte, Diego Giuliano, el presidente de ORSNA, Carlos Lugones, y el CEO de Aeropuertos Argentina 2000, Daniel Ketchibachian, se inauguró la nueva Plataforma Norte de Aeroparque, a partir de una inversión total de 7.800 millones de pesos. Las obras estuvieron a cargo del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), en un trabajo coordinado con Aeropuertos Argentina 2000, y permitirán potenciar las operaciones de aviones de mayor porte.

“La actividad aeroportuaria ha sido uno de los hitos del Ministerio de Transporte. Inauguramos mejoras en 10 pistas y plataformas en distintos lugares del país y finalizamos obras en 29 aeropuertos. Esto es posible porque el Estado facilita este vínculo para hacer cosas juntos. Ustedes imagínense un país sin obras públicas. ¿Dónde se van a hacer las obras? Solo en aquellos lugares en donde haya mucho dinero para hacerlas. Pero el transporte no es sólo una planilla de lo que entra y lo que sale. El transporte vincula sociedades, turismo, economías regionales, comercio, es salud y educación. No entender el concepto de la rentabilidad social del transporte es realmente un anacronismo, una antigüedad, una idea de museo. Pero estas ideas hoy vuelven a estar, por eso tenemos que trabajar juntos para defender estas obras y vínculos público-privado”, dijo el ministro de Transporte de la Nación, Diego Giuliano.

Y agregó: «Tenemos que defender la posición de Aerolíneas Argentinas, que también es la elegida en la crítica en las campañas políticas. Hoy en día les podemos mostrar números, para demostrar que quedaron antiguas sus críticas, porque Aerolíneas ha bajado su déficit, hoy conecta 52 destinos sin pasar por Buenos Aires, tiene proyectado superar 13 millones de pasajeros transportados en el año”.

“Ya hemos visto lo que pasó cuando la privatizaron. Porque ahora hablan no solo de privatizar, hablan de regalar o eliminar Aerolíneas. Por eso, frente a los discursos de eliminar al otro, del odio, aparecen las ideas de gobiernos de unidad nacional. Y en esto nuestro ministro de Economía, Sergio Massa, ha sido muy claro», concluyó Giuliano.

Por su parte, el presidente de ORSNA, Carlos Lugones, expresó: «Desde ORSNA generamos un plan de inversiones con una profunda perspectiva federal que tiene como intención final lograr la seguridad operacional y la capacidad funcional de los aeropuertos. Hoy estamos inaugurando esta plataforma que, es un orgullo y significa un complemento de una obra icónica, como lo es la demolición total de la pista. Cuando hay objetivos claros, precisos y positivos, tanto el sector privado como el público, pueden ser grandes aliados para el desarrollo de nuestro país.»

A su vez, el CEO de Aeropuertos Argentina 2000, Daniel Ketchibachian, destacó: “Invertir en Aeroparque no es invertir en Buenos Aires sino darle contenido a todas las conexiones que tiene el país. Nosotros contribuimos con las economías regionales con vuelos que parten desde Aeroparque, ayudamos a la conectividad del país, al turismo receptivo, al emisivo. Aeroparque tiene ese perfil y cumple con nuestra misión de conectar personas, bienes y culturas para contribuir a un mundo mejor.”

La construcción de la nueva Plataforma Norte fue posible gracias a la demolición del histórico estacionamiento descubierto del aeropuerto y contará con una superficie de 62.000m2, que permitirá optimizar las operaciones de los aviones de gran tamaño.

Más de 10 millones

Estas obras se enmarcan dentro de un crecimiento en el flujo de pasajeros que transitan por Aeroparque. Solamente en este año, puntualmente hasta el mes de agosto inclusive, se alcanzaron los 10.215.330 pasajeros, superando en casi 2 millones de personas las cifras registradas en el mismo período del año 2019. En línea con este incremento, en lo que va del 2023 se registraron más de 76 mil vuelos en el aeropuerto, lo cual representa un aumento del 6% respecto a 2019.

El récord de pasajeros responde, en gran parte, a la decisión del Estado nacional de expandir las operaciones de Aeroparque abarcando los vuelos internacionales e incorporando países limítrofes. En este sentido, esta medida se complementa hoy con la inauguración de la primera etapa de la nueva Plataforma Norte que contempla una inversión de 4.000 millones de pesos y una extensión de 49.000 m2, la cual brinda mayor capacidad y logística para los aviones de gran dimensión, generalmente vinculados a los destinos internacionales.

Durante el acto de inauguración estuvieron presentes: la secretaria de gestión del transporte, Jimena López; el secretario de Planificación del Ministerio de Transporte, Gastón Jaques; el presidente de Aerolíneas Argentinas, Pablo Ceriani; la presidenta de EANA, Gabriela Logatto; la directora nacional de Transporte Aéreo de ANAC, Florencia Dovichi; el presidente de Intercargo, Pablo Manuel Fayolle; la directora Nacional de Migraciones, Maria Florencia Carignano; el director Nacional PSA,José Glinski; el director General Aduana, Guillermo Michel; y el vicepresidente de ORSNA,Fernando Muriel.

Las obras

Las tareas realizadas para construir la Nueva Plataforma, implicaron el trabajo de 120 personas, durante 150 días.

Asimismo, los trabajos incluyeron el saneamiento de 9.530 m3 y se colocaron 29.000 m3 de pavimento, siendo 9.500 m3 de hormigón subbsase y 19.500 m3 de hormigón estructural y 3.700 m2 de pintura para la señalización diurna.

Esta nueva Plataforma Norte, se complementa con las renovaciones y mejoras en infraestructura realizadas desde comienzos de esta gestión por el Ministerio de Transporte, en coordinación con la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA S.E.), Aeropuertos Argentina 2000, y ORSNA.

En Aeroparque se amplió la terminal internacional de pasajeros para duplicar las operaciones. Además, se construyó una nueva pista 590 metros más extensa que la anterior, aumentando la capacidad operativa y la seguridad operacional. Asimismo, se construyó un nuevo estacionamiento subterráneo con capacidad para 624 cocheras distribuidas en dos niveles. En cuanto a tecnología, se instaló el nuevo sistema de balizamiento de última generación, el nuevo sistema Instrumental de Aterrizaje (ILS) y un nuevo Sistema Automático de Observación Meteorológica (AWOS) que permite que el Aeropuerto opere en condiciones meteorológicas adversas, evitando desvíos, cancelaciones y demoras.

Próximamente se completará la segunda fase de ampliación de la plataforma norte de 17.000m2 de superficie, por lo que la extensión total alcanzará los 62.000 m2, mientras se finalizará el mejoramiento integral del entorno con trabajos de vialidades en la Avenida Costanera y que se enmarcan dentro del proyecto de ampliación de Aeroparque.