Viviana Navarro teme un destrato de Torres hacia Comodoro

La concejal de Comodoro Rivadavia Viviana Navarro expresó su preocupación por posibles represalias que pudiera llegar a tomar Ignacio Torres, el gobernador electo de Chubut, en función de que en la ciudad petrolera la elección la ganó Juan Pablo Luque.

«Comodoro votó muy bien. Quería que Juan Pablo fuera el gobernador de la provincia, y por eso me da un poquito de miedo. Me da miedo que el gobernador electo encuentre un comodorense en el desierto y le tire una anchoa. Pero también por otro lado tengo la esperanza de que el vicegobernador, Gustavo Menna, como es de Comodoro, ponga un poco de racionalidad en lo que viene, y que le recuerde al gobernador electo que Comodoro es parte de Chubut y que no nos deje en la cola, como ha pasado», advirtió.

En diálogo con Pido la Palabra, por AzM Radio, la edil comodorense se mostró confiada en que el intendente electo logre mantener una cordial relación con el futuro gobierno provincial: «Othar (Macharashvili) dialoga con todo el mundo, tiene buena relación con todos, así que ojalá desde lo institucional pueda tener buena relación con el gobernador electo y pueda hacer las gestiones que necesitamos. Más allá del panorama que tiene la provincia hacia adelante, que no es para nada fácil, porque también es cierto que la tiene bastante complicada, pero para eso se postuló y espero que pueda resolver los problemas de los chubutenses».

Analizando el plano nacional, Navarro utilizó otra metáfora para explicar la victoria de Javier Milei en las elecciones primarias. «Creo que la gente votó enojada y mandó un mensaje, pero también creo que abrazó un cactus, y ahora es como que ya pasó. Me parece que en la general las cosas van a ser de otra manera. Sabemos que muchas de las cosas que él plantea no son tan fáciles de realizar, porque necesita leyes del Congreso. Yo espero que la gente para las generales piense en todo lo que significa tener al Estado como garantía de los derechos», afirmó.

Por otra parte, también opinó sobre los dichos de Mario Cimadevilla, que esta semana había declarado que «el radicalismo no tiene nada que hacer en Juntos por el Cambio» como respuesta a la convocatoria de Sergio Massa. «Me pareció fantástico. Mario es un referente del radicalismo con mucha trayectoria, y desde su experiencia él sabe lo que ha pasado en nuestro país y no quiere que lo volvamos a pasar. Me pareció fantástico que llamara a la unidad y a la defensa de nuestros derechos», expresó.

Escuchá la entrevista completa acá: