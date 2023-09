Tierra del Fuego concentra producción de componentes electrónicos en el país

“Las capacidades para ofrecer componentes electrónicos en nuestro país están concentradas en Tierra del Fuego”, afirmó el secretario de Industria y Promoción Económica, Juan Ignacio García, luego de disertar en la charla abierta “Oportunidades para el desarrollo del autopartismo electrónico en Tierra del Fuego”, que tuvo lugar en la primera Exposición de Parques Industriales.

El encuentro, que se desarrolló en el predio de La Rural, ciudad de Buenos Aires, fue organizado por IPA (Industriales PyMES Argentinos) y APIA (Asociación de Parques Industriales Argentinos) y participaron referentes del sector productivo e industrial del país y del extranjero.

Además del Secretario Juan Ignacio García, en la disertación participó el consultor y especialista en Política Industrial, Horacio Cepeda y el secretario de Desarrollo Económico y Ambiente del Municipio de Río Grande, Matías Lapadula.

“Las capacidades para poder ofrecer componentes electrónicos en nuestro país claramente están concentradas en Tierra del Fuego. Las definiciones que se dan asociadas a la integración de insumos nacionales favorecen que esa producción se haga en la provincia. Las empresas que están en la isla están muy acostumbradas a trabajar con estándares a escala mundial, con empresas que pertenecen a grandes cadenas globales de valor. Todo eso da una experiencia y una espalda financiera, que son imprescindibles para convertirse en un proveedor de estos sectores”, explicó García.

Y señaló que eventos como la Expo de Parques Industriales “potencian las oportunidades de negocios que existen en el sector de las empresas electrónicas”.

En conjunto con el Gobierno de la provincia, y financiado por el Consejo Federal de Inversiones (CFI) Horacio Cepeda realizó el estudio sobre las oportunidades del autopartismo en Tierra del Fuego, cuyos resultados fueron expuestos durante la disertación.

“El escenario es positivo”, advirtió Cepeda, y agregó que “las empresas de la Isla tienen todas las condiciones tecnológicas productivas y financieras como para integrarse a la cadena productiva del autopartismo, y de la industria automotriz local y regional”.

“La ampliación del régimen da certidumbre, lo que planteamos es que para el sector se necesita una ampliación de la posibilidad de acceso de proyectos vinculados al autopartismo, no la ventana de tiempo que dio la última modificación, sino que eso debería extenderse para darle más certezas a las empresas terminales, principalmente a las empresas que no están en Argentina y no conocen el Régimen”, señaló.

Por su parte, el director Ejecutivo de la Unión Industrial Fueguina, Ramiro Caballero, señaló que “no es fácil encontrar una capacidad instalada tan desarrollada, y con el propósito de insertarnos en la cadena de valor” y llamó a que “no pensarnos sólo en el desarrollo de un producto terminado para un consumidor final, sino que se abastezca de piezas y partes electrónicas”.

Durante la exposición estuvieron presentes el secretario de Hidrocarburos del Gobierno de Tierra del Fuego AIAS, Alejandro Aguirre; el secretario de Representación Oficial del Gobierno, Maximiliano D´Alessio y el director Ejecutivo de la Unión Industrial Fueguina, Ramiro Caballero.