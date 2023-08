Merino anunció que va a achicar la planta política de Trelew «en un 80 por ciento»

Gerardo Merino, intendente electo de Trelew, reveló que quiere reducir el personal político de la Municipalidad en un 80 por ciento en comparación al de Adrián Maderna. «No es necesaria tanta gente«, aseguró en diálogo con AzM Radio.

El próximo mandatario de la ciudad del Valle brindó una entrevista a Pido la Palabra y dejó lineamientos claros sobre la actualidad de la ciudad y el futuro gobierno que él encabezará desde diciembre.

«La transición va bien. Tengo que decir que hay buena predisposición del intendente en la información que se está solicitando. Algunos temas van un poco más lentos porque son más complejos, pero en definitiva va bien. Incluso se han realizado algunas recorridas en edificios públicos para ver el estado en el que están. A eso están abocadas al cien por cien las cinco personas del equipo técnico», afirmó.

«El nuevo presupuesto nos va a permitir reorganizar el organigrama de la Municipalidad, que hoy es demasiado grande, con muchos cargos políticos. Genera mucho gasto. Nosotros vamos a entrar con nuestro organigrama, que es mucho más compacto, con mucha menos gente, lo cual va a reducir notoriamente el gasto político», prometió.

Merino profundizó y dio números precisos sobre el recorte que se viene: «Queremos disminuir la planta política en un 80 por ciento. Llevarla a un 20 por ciento de lo que hay hoy. Estamos viendo de qué manera podemos hacerlo».

El dirigente de Juntos por el Cambio fue claro al respecto. «Creemos que no es necesaria tanta gente trabajando en el Municipio. Acá no va a haber amiguismos, y en los cargos va a haber gente idónea y con compromiso. Acá no va a haber un amigo de la secundaria, ni porque es radical, o porque no es peronista. Acá está por encima la capacidad. Con mucha menos gente, con muy buen recurso humano vamos a llevar adelante las decisiones y las funciones que tenemos que cumplir», anunció.

Escuchá esta entrevista completa acá: