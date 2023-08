Japón comenzó a liberar agua contaminada de Fukushima

A pesar de las críticas internacionales, y de la preocupación de los pobladores ribereños de las costas que se verán afectadas, el gobierno de Japón comenzó este jueves 24 de agosto a volcar en el océano Pacífico miles de millones de toneladas de agua contaminada procedentes del enfriamiento de la central de Fukushima, que en 2011 fue practicamente destruida por un tsunami.

El operador responsable de la planta de la organización Tepco (Tokyo Electric Power) fue el encargado de dar información del evento. A las 13.03 hora local (04.03 GMT) las aguas con las que se enfrió el núcleo de la central, que estaban almacenadas en grandes tanques, comenzaron a verterse al océano Pacífico. También comunicó que el vertido estaba transcurriendo sin incidentes.

China los acusa de egoísmo

Uno de los portavoces de la Administración de Seguridad Nuclear de China dijo que el gobierno japonés está comportándose de forma extremadamente irresponsable. Aludiendo al hecho de al iniciar la liberación de las aguas contaminadas. También comentó que están anteponiendo sus propios y egoístas intereses al bienestar de la humanidad.

Este primer vertido está previsto que dure 17 días. En este lapso se volcarán 7.800 m³ de aguas contaminadas con tritio. Puesto que es el único elemento que “oficialmente” no se ha podido retirar. Y los técnicos japoneses confían en que se ‘diluya’ en la inmensidad del océano. Y acabe por ser inocuo.

Este proyecto fue muy criticado, especialmente por China y otras naciones vecinas. Y por la totalidad de las organizaciones medioambientales del mundo. Pero los más preocupados por este vertido son sin dudas los pescadores locales. Ya que por más que las autoridades aseguran que el volcado no tendrá ninguna repercusión ni será peligroso, temen por la reputación de sus productos.

En julio pasado, la OIEA (Agencia Internacional de Energía Atómica) le dio a Japón el ok para que procediera al volcado de las aguas. Justificaron esta decisión diciendo que el plan de vertido era coherente. Que tendría impactos mínimos sobre el medio ambiente y las personas. Y que respetaba las normas de seguridad.

Quejas y medidas

Tanto Hong Kong como Macao, que están administradas por China, prohibieron a partir de hoy la importación de cualquier producto pesquero que proceda de Fukushima, Tokio y otras prefecturas.

Las islas del Pacífico que podrían verse afectadas por los vertidos están divididas en cuanto a lo que pueda pasar. Y miles de japoneses creen que esto será un auténtico desastre y piden que se detenga el vertido.

Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores comunicó que China tomará todas las medidas que considere necesarias y convenientes. Y que su prioridad es la defensa de la seguridad alimentaria, el medio ambiente marino y la salud pública de su población.

Y si bien el gobierno de Corea del Sur apoya a Japón, sus habitantes se han pronunciado en varias manifestaciones por todo el país en contra del volcado. Japón comenzó hoy a liberar agua contaminada de Fukushima.