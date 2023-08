Indignante: Se rieron en la cara de una pareja por hablar quechua

El tono discriminatorio, burlón e irreverente de una entrevista televisada a un matrimonio de una comunidad originaria derivó este viernes en una cadena de repudios en las redes sociales y en una reacción del Inadi y la Defensoría del Público, que advirtieron que el reportaje resultó «banalizador» y reclamaron «un trato respetuoso y sin distinciones para aportar al diálogo intercultural y plural en el país».

Los entrevistados afirmaron que las preguntas que se les hicieron tuvieron un «tono peyorativo y discriminatorio» y que están «acostumbrados a este tipo de discriminaciones».

La entrevista fue realizada este jueves dentro de un subte de la Ciudad de Buenos Aires por una movilera del programa «Bien de mañana», conducido por Fabián Doman junto a los panelistas que se encontraban en piso, por la pantalla eltrece.

El matrimonio está formado por Kantuta Killa y Wari Rimachi, «abuelos» de la comunidad originaria Ayllu Mayu Wasi, ubicada en la localidad bonaerense de Villa Martelli. Ambos fueron abordados por la movilera mientras viajaban en la Línea D del subte porteño.

«Íbamos en el subte y esta señorita notera y el camarógrafo nos empiezan a hacer preguntas sorpresivamente. Saludamos en quechua y después tradujimos, pero no hubo tiempo para hacer esta traducción porque empezaron a reírse y a hablar en tono peyorativo, diciéndonos: ‘A ver cómo es la lengua del indio originario'», dijo a Télam Kantuta Killa, abogada de profesión y jubilada como oficial de un juzgado nacional donde ejerció durante 30 años.

«Mi esposo habló de lo que es el buen vivir diciendo que es no robar, no mentir, no engañar. Son principios de nuestro pueblo. Y ahí dijeron: ‘Bueno, qué opinan de este programa’, y mi esposo dijo que le parecía que no estaba bien, que tenían que renovarse y que esta cultura, este respeto, había que enseñárselos a los chicos en el colegio», agregó la mujer.

Luego, la movilera les consultó de qué querían hablar y Kantuta sugirió sobre el Tercer Malón de la Paz. La notera preguntó: «¿el tercer Malón de la Paz, vienen a traer paz?».

La abogada asintió y agregó que cuando empezó a hablar sobre eso «me taparon la boca con otra pregunta para que no me exprese y aparte, desde el piso, (estudios del canal) ya estaban diciendo un montón de cosas altamente irrespetuosas, de bullying, discriminatorias», completó.

Luego fueron consultados por su voto: «¿Usted votó?«, les consultaron. «Le digo que sí, claro que voté pero no tengo por qué decírselo, no se lo voy a decir. Y se rieron«, explicó en diálogo con Télam.

«El tema de votar y de que el voto es secreto no es para reirse porque estamos definiendo el destino de un país. Ellos tratan con esa forma graciosa de dirigir la conversación hacia lo que ellos quieren, para imponer su idea, para reírse de los que pensamos. Fue todo una escena discriminatoria«, aseveró Kantuta Killa.

Fue entonces que Doman cortó abruptamente el móvil con la frase: «No me van a venir a dar clase de moral«.

Los dos integrantes de la pareja afirmaron sentirse «sorprendidos», y aclararon que «no es solamente la notera que es así, sino un sector de la población que lamentablemente no comprende que hay un otro diferente, que hay pueblos preexistentes con distintos códigos, distintas formas de ser y distintos intereses. Aún así, aunque tenemos distintos valores y principios, creencias o intereses, nosotros les respetamos y en ningún momento nos dirigimos de ese modo con ellos ni estamos riéndonos como ellos se ríen de nosotros«.

