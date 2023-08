El local Juan Cruz Arias, campeón de la Copa Ciudad de Puerto Madryn

El fuerte maestro FIDE Juan Cruz Arias confirmó su favoritismo para llevarse en forma invicta el título en el torneo más emblemático de la agenda ajedrecística portuaria, el Torneo Abierto «Copa Cuidad de Puerto Madryn».

El representante del Círculo de Ajedrez Peones del Sur logró 6,5 puntos sobre 7 partidas, confirmando una vez más su excelente momento.

El candidato al título, lo ratificó con el campeonato

Durante el pasado fin de semana, la sede de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN FRCH) fue esceanrio de una nueva edición del Torneo Abierto de Ajedrez «Copa Ciudad de Puerto Madryn», evento que se desarrolló sistema suizo y contó con la participación de 54 ajedrecistas de diversas ciudades del Chubut y provincias aledañas.

Desde las primeras rondas varios de los candidatos se perfilaban para los primeros lugares. Entre éstos, además del vencedor, se contaba al maestro Andrés Aguilar, permanente animador de los torneos patagónicos. El comodorense llegó a paso firme a la cuarta ronda en la que se enfrentaría a Arias en choque de punteros. Después de dos horas de intensa y pareja lucha firmaron la paz, repartiendo el punto.

Muy cerca venía Raúl Muñoz quien aprovechó esas tablas para unirse al pelotón de arriba. No conforme con ello vencería en buena forma a Aguilar en la ronda siguiente, perfilándose junto a Arias en una recta final mano a mano.

Recién en la última ronda y cuando el fin de semana entregaba una copiosa lluvia, Arias con piezas negras lograría superar a Muñoz en un match plagado de matices. En la apertura el jugador que llevaba las blancas entró en un rápido cambio de piezas en busca de simplificar la posición. Como contrapartida, se quedó con algunas piezas algo pasivas lo que fue aprovechado por Arias para iniciar una presión asfixiante. No obstante ello, Muñoz se defendió con tenacidad logrando sostener su posición por treinta jugadas más.

Mientras aumentaba el aguacero se iba agotando el tiempo en los relojes. Como en un film de suspenso la partida que definiría el torneo fue la última de todas en finalizar. Una treintena de espectadores se agolpó frente al tablero para presenciar el triunfo que le permitió al candidato confirmar su condición de tal y alzarse con la copa de campeón. El retador logró un meritorio segundo lugar, cerrando el podio el maestro Andrés Aguilar, ambos con 5,5 puntos.

La sorpresa del torneo la constituyó Felipe Alfonso, quien ocupó un meritorio cuarto lugar. El local quien partía en la posición 21 de la preclasificación logró una actuación excepcional superando a varios fuertes jugadores para terminar con 5,5 unidades en la tabla final, aunque con peor sistema de desempate que Muñoz y Aguilar.

Otro aspecto meritorio consistió en la participación de una importante cantidad de jóvenes y niños. En total, 16 de los 54 participantes fueron menores de 18 años. Seis de éstos, además, niños menores de 12 años. Para sorpresa de más de uno, varios de éstos lograron meritorios triunfos ante jugadores experimentados. Dos de ellos, Alissa Bianchi y Martín Barrionuevo, representantes del ajedrez local, consiguieron puntos para ingresar en el ranking internacional de la FIDE (Federación Internacional de Ajedrez).

El evento contó con la novedad de que los primeros cuatros tableros fueron trasmitidos en directo a través de la plataforma Lichess (www.lichess.org). Ello fue posible a partir de la iniciativa del árbitro Marcos Pirola, quien realizó una tarea impecable, sin fisuras.

También hubo una Clínica de Ajedrez

En el mismo marco de la actividad, el día sábado se llevó a cabo una clínica para todas las edades a cargo del maestro Juan Cruz Arias sobre los sistemas de entrenamiento para progresar en ajedrez. Simultáneamente el jugador de Lago Puelo Teo Cicciari ofreció un entretenido espacio de enseñanza para los más pequeños.

Agradecimientos

El Abierto de Ajedrez Ciudad de Puerto Madryn fue organizado por el Círculo de Ajedrez Peones del Sur. Contó con el acompañamiento de la Municipalidad de Puerto Madryn, Universidad Tecnológica Nacional (UTN FRCH) y la Federación de Ajedrez Chubutense (FACH). Contó también con el apoyo de ALUAR, Biblioteca Popular Don José Francisco de San Martin y la muy importante participación de la comisión de madres y padres del Círculo de Ajedrez Peones del Sur.

AJEDREZ – TORNEO ABIERTO IRT Sub-2400 «Ciudad de Puerto Madryn 2023»

Clasificación Final después de 7 rondas (primeros diez puestos)

Rk. Nombre Elo Club/Ciudad Pts. Des 1

1 MF Arias, Juan Cruz (Maestro FIDE) 2333 Peones del Sur Madryn 6,5 28,5

2 Munoz, Raul 1969 Mundo del Ajedrez C. R 5,5 30,5

3 MF Aguilar, Andrés (Maestro FIDE) 2217 Mundo del Ajedrez C. R 5,5 29,5

4 Alfonso, Felipe 1557 Peones del Sur Madryn 5,5 28,5

5 Oliveri, Jairo 1654 Club Lago Puelo 5 25,5

6 Cicciari, Teo Dante 1918 Club Lago Puelo 5 25

7 Lopez, José Luis 1637 Peones del Sur Madryn 5 22,5

8 Nock, Pablo 1583 Capablanca Trelew 5 22

9 Fermín, Agustín Ezequiel 1656 Trelew 4,5 28

10 Harriet, German 1769 Mundo del Ajedrez C. R 4,5 26