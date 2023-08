El escandaloso audio de la mamá de Wanda Nara sobre su relación con Mauro Icardi: “El tipo le escondió el pasaporte”

Se trata de un mensaje que Nora Colosimo le envió a Andrés Nara meses atrás, cuando su hija y su yerno estaban separados y el futbolista buscaba que la empresaria regresara a Estambul.

Se filtró un audio que la mamá de Wanda Nara, Nora Colosimo, le envió a su exmarido, Andrés Nara, en el que le cuenta escandalosos detalles sobre discusiones de pareja con Mauro Icardi, a quien describió como “violento”. Se trata de un mensaje que corresponde a enero 2023, cuando el futbolista y la empresaria estaban separados y él intentaba recomponer la pareja.

“Es toda una violencia que él le hace a ella. No podés encerrarla, esconderle los documentos. Ella tenía un contrato, tenía que venir (a Argentina) a laburar y tuvo que llamar a toda la gente, quedó mal y perdió el pasaje porque el tipo le escondió el pasaporte. ¿Entendés?”, le contó Nora Colosimo a su exmarido y padre de sus hijas. Si bien ellos están separados desde hace varios años, Andrés Nara contó que tiene diálogo con su expareja por Wanda y Zaira Nara.

Según el audio que difundieron en A la tarde, el programa que conduce Karina Mazzocco en la pantalla de América, por ese entonces el futbolista del club Galatasaray tenía intenciones de que Wanda Nara se instalara en Estambul con sus tres hijos Valentino, Constantino y Benedicto -de su relación anterior con Maxi López- ya que ella había viajado a Buenos Aires para realizar la conducción de Masterchef. Finalmente, los tres chicos iniciaron sus estudios en un colegio privado de la Argentina, mientras que Francesca e Isabella -las dos niñas que tuvo con Icardi- se quedaron escolarizadas en Turquía.

“Él (por Icardi) ahora le está prometiendo el oro y el moro. Le dice ‘vení, vení, que no hay problema. Traés los chicos, que van a la escuela, continúan hasta mayo, y vos cuando tenés que trabajar te vas sin ningún problema. No la va a dejar venir. Ya lo sé. Va a ser todo un caos de vuelta”, sostuvo Nora Colosimo revelando detalles de la interna matrimonial y de episodios del pasado.

Por su parte, Nora Colosimo se sinceró con Andrés Nara al contarle que dicha situación le generaba “dolor de estómago”. “Yo no duermo con esto de Wanda, no duermo. No tengo paz”, siguió la madre de la empresaria que, además, consideró que su hija y su yerno por ese entonces no tenían “término medio”.

“Esta pareja ya está quemada, no da más. Son tóxicos los dos. Se los dije por separado y se los dije juntos. Si realmente hay amor, van a tener que hacer una gran terapia cada uno por separado, ir a un psicólogo, psiquiatra. Necesitan todo eso, es la verdad”, concluyó Colosimo en el audio que le envió a su exmarido.

En julio pasado, Wanda Nara recibió un diagnóstico de enfermedad y decidió tratarse en Fundaleu, entro de internación e investigación de enfermedades de la sangre. Los médicos le indicaron un tratamiento vía oral de pastillas. Luego de haberse realizado los estudios necesarios, la modelo decidió regresar a Estambul junto con Icardi y cuatro de sus cinco hijos: Valentino -el mayor- se quedó en Buenos Aires porque está jugando en las divisiones inferiores de River Plate y el torneo termina en noviembre. Sus otros hijos comienzan las clases en Turquía los próximos días y ella los acompaña mientras tanto. Además, aseguró que viajará entre ambos países para estar junto a su familia y también realizarse controles con los médicos.

Nora Colosimo viajó con ella a Estambul y estaba allí cuando se filtraron los primeros mensajes que le había enviado a Andrés Nara en los que revelaba la interna familiar. Por esos días, decidió viajar a Italia junto a su pareja y todavía no regresó a Turquía con su hija y su yerno.

