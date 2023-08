Cómo se contagia el nuevo virus y por qué no hay que acercarse a los animales

El director de Fauna y Flora Silvestre de la provincia de Chubut, Fernando Bersano, aseguró que si bien la tasa de contagios del virus de influenza aviar no es alta en humanos, es imprescindible respetar las medidas preventivas durante estos días.

El funcionario explicó cómo se despliega el vector de difusión de la enfermedad: «La mayor carga viral se encuentra en las secreciones de los animales. Entonces, las excretas de los animales cuando la gente se acerca con los perros a sacarse fotos o caminar alrededor son dispersadas en un radio más amplio. La restricción de acercarse a los ejemplares que aparezcan en estado aparente de enfermedad o en estado normal es la misma. La gente no debería acercarse a los animales, ni entrar en contacto con ellos, ni entrar con mascotas sin correa a la playa».

«Las medidas no son restrictivas: no es que no se puede ir a la playa. Pero sí hacerlo con sentido común, siguiendo las recomendaciones. La idea es que si aparece un animal lo reporten y no se acerquen. La carga viral es a través de las excreciones, entonces al pisar se aumenta el área de dispersión de la enfermedad. Respetemos las normas sugeridas: son muy pocas y de sentido común«, remarcó en diálogo con Pido la Palabra, en AzM Radio.

Bersano hizo énfasis en que la posibilidad de que una persona se enferme es baja, pero existe. «Es una zoonosis: es una enfermedad que se transmite de los animales a las personas. Tiene bajo registro de contagio en humanos, muy bajo registro. En Chile, donde la situación fue mucho más intensa, tuvieron solamente un registro de contagio. Pero aún así, la gente lo tiene que tomar como lo que es: una zoonosis. No importa la tasa de contagios. La posibilidad existe y las medidas preventivas se deberían respetar», cerró.

