Andrade, la vice de Gastre: «Los que decidieron por nosotros en la ciudad, nos abandonaron»

Silvia Andrade, electa vicepresidenta de la comuna rural de Gastre acompañando a Marcelo Aranda (Arriba Chubut), habló con Azul Media sobre los principales problemas de la localidad.

«Hubo tres candidatos participantes en lo local. Fue una elección muy linda, pareja y tuvimos la oportunidad de ser ganadores. Estamos con muchas ganas de retomar el diez de diciembre y poder empezar a trabajar por la gente, porque en este tiempo de campaña hemos notado las falencias que hay principalmente en la gente del campo, al menos en aquellos a los que hemos podido llegar, porque el invierno crudo nos impidió llegar a algunos lugares», contó.

Andrade conoce en carna propia los principales problemas de la localidad: «Lamentablemente estamos lejos de todo. El transporte El Ñandú, que viene dos veces a la semana, los martes y los viernes. Pero a veces en casos de salud hay derivaciones y son horas arriba de una ambulancia de no saber si llegás a tiempo o no, porque las distancias son grandes. Estamos acá como a la deriva. Las rutas muchas veces son intransitables. Hay muchas personas que no cuentan con un vehículo particular y tienen que esperar el transporte El Ñandú para poder moverse a la ciudad».

«Es la primera vez que participo en política. Tengo muchas ganas de trabajar y aprender cosas nuevas. Siempre me esfuerzo por lo que quiero y tengo mucho por aprender y lograr lo que me propuse: trabajar por un pasar mejor para Gastre, tanto para quienes viven en el pueblo como para los que están en la zona rural y poder gestionar por las necesidades de todos. Que Gastre crezca, que los servicios esenciales como la salud, educación y seguridad sean tratados. Hoy tenemos mil habitantes y no tenemos un médico en la localidad. El tema salud es lo más urgente hoy», remarcó.

Andrade, que había trabajado durante catorce años en una empresa minera, fue despedida el año pasado junto a otras cuarenta personas. «Gastre quedó desolado. Los que decidieron por nosotros en la ciudad, no vinieron a traernos una alternativa de trabajo cuando la empresa minera se fue del pueblo. Nos abandonaron totalmente«, lamentó.

Escuchá su historia de vida en esta entrevista: