Vicuña reveló el diálogo que tuvo con Moritán después del momento incómodo

El domingo pasado, en la entrega de los Premios Martin Fierro, cuando Benjamín Vicuña subió al escenario a recibir su estatuilla por Mejor Actor Protagónico de ficción por su labor en El primero de nosotros, nada hacía pensar que su discurso desataría una polémica. Todo comenzó cuando el actor chileno escuchó su nombre como ganador de la terna que compartió junto a Luciano Castro y Damián De Santo -también por El primero de nosotros- y Luis Machín, por El Hincha-.

En ese momento, cuando Santiago Del Moro anunció que había resultado ganador, Vicuña se abrazó primero a su hijo Bautista, quien estaba sentado junto a él en la mesa durante la gala de premiación, y enseguida se levantó para dirigirse al escenario. De manos de la periodista de APTRA Susana Roccasalvo, el actor obtuvo la estatuilla, se mostró feliz y se dispuso a dar un pequeño discurso.

“Qué lindo. Muchas gracias por ese abrazo hermoso. Muchas gracias APTRA, muchas gracias a los que votaron, a los que no votaron, gracias al público que son principalmente las personas por las que trabajamos”. Hasta ahí, los agradecimientos de rutina, pero luego pronunció unas palabras que levantaron comentarios de todo tipo. “Muchas gracias a este país, a propósito de esta fecha tan importante, que me recibió, me dio un lugar, me dio a mis hijos maravillosos”, así comenzó a enumerar mientras la cámara enfocaba a su hijo mayor que tuvo junto a Carolina Pampita Ardohain, quien lo saludaba con la mano y al mismo tiempo escuchaba a Luciano Castro que le hablaba al oído.

Entonces dijo la frase polémica: “Me dio un amor…”. De inmediato, se quedó callado. Como si hubiera cometido un error. Mientras intentó tomarlo con humor, hizo un especie de mea culpa al girar su cabeza en el aire y, esbozando una risa, siguió: “Me dio tantas cosas…”. En ese instante, las cámaras mostraron al resto del salón riendo y entendiendo lo que había sucedido. Es que el actor hizo mención a un solo amor cuando tuvo hijos con dos mujeres, y otras parejas argentinas.

El director de cámaras enfocó enseguida a Pampita, quien lo miraba sonriendo, pero también se lo veía a Moritán a su lado aplaudiendo pero con un gesto serio. “Hubiera preferido que no pasara”, admitió después el marido de la actriz y conductora de El Hotel de los Famosos, aunque no le dio mucha importancia al tema.

Durante este viernes, Benjamín Vicuña salió a aclarar nuevamente sus dichos y reveló el diálogo que mantuvo con el marido de su exesposa al día siguiente de la premiación. Entrevistado por el notero de LAM (América) el chileno reconoció: “Primero debo admitir que me impresiona el revuelo que se armó por un furcio que puede tener muchas interpretaciones. Quiero decir que en un principio uno se pone muy nervioso, porque tenía un discurso preparado, intenté dedicárselo a las personas que sufren una enfermedad y a las personas que acompañan, y cuando estaba hablando de Argentina efectivamente hablé de mis hijos, intenté hablar de las madres de mis hijos pero en un momento reculé y quizás cuando hablé de un amor, era el amor, el amor que me han dado, el amor del público, el amor que conocí, el amor de mis parejas, las mamás de mis hijos, pero no era un mensaje ni una indirecta ni nada”.

Más adelante, Vicuña confesó que al día siguiente, una vez que se dio cuenta del tema que se había desatado, le envió un mensaje a Roberto. “No quise faltarle el respeto, tenemos la mejor, pero se dio una cosa incómoda que no era la intención. Por el cariño y por el vínculo que tenemos, al otro día cuando me di cuenta lo que se había armado, innecesario, por supuesto que a la primera persona a la que le dije: ‘che, ¿querés que haga algo, que aclare, que diga?’ y él me dijo: ‘No tranqui, está todo bien’, pero bueno ahora aprovecho esta instancia para resignificar lo que quise decir, no aclarar”, concluyó.

