Sergio Massa: “Cuando la oposición les explique a los argentinos por qué trajo al FMI, podrá hablar del acuerdo”

El ministro de Economía defendió las negociaciones que mantuvo con el organismo internacional y dio detalles de las medidas que se pactaron

Poco después de haber alcanzado un nuevo arreglo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el ministro de Economía y precandidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, defendió las negociaciones que llevó adelante y respondió a las críticas en su contra al sostener que “cuando la oposición les explique a los argentinos por qué trajo” al organismo, “podrá hablar del acuerdo”.

“Al Fondo no nos lo encontramos en un chocolatín, lo trajo (Mauricio) Macri a la Argentina. Cuando fuimos a las elecciones en el 2019 sabíamos que ese problema estaba, ahora somos Gobierno y lo tenemos que enfrentar y el 10 de diciembre, como Presidente, voy a seguir enfrentándolo”, aseguró.

Durante una entrevista en el programa Duro de Domar, en C5N, el titular del Palacio de Hacienda remarcó que “cada uno trata de usar todas las herramientas que uno tiene para llegar al objetivo que uno se propone” y cuestionó a los sectores que consideran que las nuevas medidas que convino con el FMI son parte de una devaluación.

“No sé cuál es el criterio que usan para plantear ese análisis de las medidas. Les preguntaría a los dirigentes de la oposición por qué trajeron al Fondo, cuando se paseaban por programas de televisión diciendo ‘al Fondo, nunca más’. Yo lo que les diría es que cuando les hayan explicado a los argentinos por qué trajeron al Fondo, podrán hablar del acuerdo”, contestó.

Respecto de las negociaciones, Massa explicó que “lo que se acordó se llama term sheet, que es el documento base para el staff level agreement, que va a estar esta semana y es lo que expresa la revisión del programa, cómo está en este momento y cuáles son los pasos a seguir los próximos meses”.

“Lo bueno es que, además, este documento define un programa de trabajo para los próximos 5 meses, con lo cual, saca desde agosto hasta fin de año la discusión del Fondo, la saca de la campaña. Nos da la posibilidad de que ese vecino incómodo que tenemos, que es el Fondo, que no lo trajimos nosotros, no sea un actor o un factor adicional en la campaña, más allá de que no deja de ser un problema a resolver”, destacó.

Sobre el acuerdo en sí, el ministro precisó que, “a grandes rasgos, es mantener el orden fiscal, tratar de mejorar las reservas, mejorar los volúmenes de exportaciones en un año en el que la sequía destruyó a las exportaciones, y eso lo reconocen”.

“Esto nos tiene que servir para saber que en los momentos en los que tenemos capacidad de acumulación, lo que se llama época de vacas gordas, tenemos que aprender a cuidar lo nuestro. Nosotros tenemos que aprender a reconocer nuestros errores y pedir perdón, también. Así como decimos ‘33 meses de crecimiento de empleo’ con orgullo, también nuestros errores tenemos que asumirlos, aprender y corregir”, agregó.

Además, anticipó que el FMI va a realizar “un gran desembolso en agosto y un adicional en noviembre, que va a ser un número muy importante para la Argentina” y que “cubre largamente las expectativas que había”, aunque aclaró que va a ser el organismo internacional “el que lo anuncie”.

Respecto del encarecimiento de un grupo de importaciones, como parte de un paquete de medidas fiscales acordadas con el Fondo, aseguró que “en el caso de bienes de la canasta básica, que no es solo alimentos, no va a pagar ningún impuesto”.

“Así que, si alguno quiere usar esto para remarcar los precios, lo vamos a ir a buscar porque no tienen excusa. Se los quiero advertir porque después se enojan cuando llegan las multas. Yo lo lamento, pero si usan como excusa un argumento que no es económico, vamos a aplicar la misma dureza que antes”, advirtió.

Por último, Massa opinó sobre las elecciones de este domingo en Córdoba capital y opinó que el triunfo del oficialismo en esa ciudad es una muestra de que “se puede ganar si vas, ponés el cuerpo y vas a buscar al vecino casa por casa”.

“Bueno, nosotros tenemos que ir a abrazar a los nuestros, pedirles perdón por nuestros errores y decirles ´vengan en agosto, no en octubre, porque el partido se empieza a jugar en agosto’. Este no es un amistoso y después viene el de verdad, este es el primer tiempo de un partido que puede tener también segundo tiempo y alargue, y hay que ir a buscar el resultado en el primer tiempo”, cerró.

FUENTE: Infobae