Se oficializó la Liga de Fútbol Femenino Infantil

Bajo la organización de la Subsecretaría de Deportes de la Municipalidad de Puerto Madryn, se realizó este sábado el lanzamiento de la Liga Infantil de Fútbol Femenino.

Del certamen, participan las ocho sedes de los talleres municipales, compitiendo más de 150 jugadoras, quienes en la ceremonia sabatina, recibieron sus nuevos juegos de camisetas.

Lanzamiento oficial y nuevas camisetas

Participan de la Liga Infantil de Fútbol Femenino, más de 150 niñas de entre 6 y 12 años de edad, que juegan este torneo «generando un espacio para ellas, apoyando la difusión de este deporte y contribuyendo a la superación de obstáculos sociales y culturales a los que se enfrentan las mujeres, así como también trabajar valores y potenciar su participación”, expresó Diego González durante la presentación.

Los encuentros de la liga se llevarán a cabo los sábados por la mañana en el club Maracaná, que cede su espacio para el desarrollo de esta actividad. Cada sede recibió las camisetas con los colores elegidos por cada equipo.

Cabe destacar que cada sede deberá asumir el compromiso de asistir a las fechas para contar con una sumatoria de puntos según asistencia, jugadora valorada y partido ganado.

En cuanto al reglamento, vale destacar que el tiempo es de 8 minutos, las categorías son Sub 12, Sub 10 y Sub 8. Se toma como asistencia a un equipo completo (5 jugadoras en cancha), aspecto que suma dos puntos, mientras que el juego limpio también sumará unidades.

El evento contó con la presencia del secretario de Educación, Cultura y Deportes, Diego González; el subsecretario de Deportes, Gustavo Di Módica, y los concejales Enzo Terrera, Nadia Garay, Dardo Petroli y Federico Garitano.

Sedes de los talleres

• Escuela Municipal N°1: lunes y miércoles de 17 a 19 horas.

• Escuela N° 152: lunes y miércoles de 18 a 20 horas.

• Playón Solana: lunes y miércoles de 17:30 a 19 horas.

• Gimnasio Municipal N°1: lunes y miércoles de 17:30 a 19:30 horas.

• Gimnasio Municipal N°2: martes y jueves de 17:30 a 19 horas.

• Escuela N° 219: martes y jueves de 15 a 17 horas.

• Playón Perón: martes y jueves de 17 a 19 horas.

• Escuela Municipal 3: martes y jueves de 18 a 20 horas.