Se definió la Recopa «Futbol Valorado»

En el marco de la Liga Juvenil de Fútbol Valorado, programa que lleva adelante la Subsecretaría de Deportes de la Municipalidad de Puerto Madryn, se disputó el fin de semana una nueva edición de la “Recopa”.

Es un torneo del que participan los mejores equipos de cada sede en las distintas categorías.

Volvió a jugarse la «Recopa» con ganadores

El último sábado, en el Gimnasio Municipal 1, se jugó la Recopa de la Liga Fútbol Valorado que quedó en manos del equipo de San Miguel, al imponerse en la final a sus pares de Barrio Jr. Esta fue la novena edición de que no se jugaba desde 2019.

La Recopa de la Liga de Fútbol Valorado propone un encuentro final entre los y las ganadores de todas las categorías y sedes, en categorías Sub 15, Sub 18 del Muni 1, 2 y de la Escuela 775. Deben presentar un equipo mixto como única condición. En esta edición, San Miguel (sub 18 de Escuela 775), Bombonerita (sub 18 del Muni 2) y El Barrio Jrs (sub 15 del Muni 2) fueron quienes disputaron el sábado el triangular final.

La Recopa se creó en 2016 con la idea de reunir a los y las chicas de las diferentes sedes y barrios. El primer equipo en ganarla fue Galaxy, que se quedó con la primera y segunda edición. Luego, las chicas de Catri Futsal obtuvieron las dos ediciones del 2017 y Mini Catri la primera de 2018.

A fines de 2018 se jugó una esperada, épica y emocionante final entre las chicas de Catri Futsal y los chicos de Galaxy, dos de los históricos equipos, el que ganase esa final, se quedaba con la Copa ya que ambos la habían conquistado en dos oportunidades. Finalmente, la Recopa descansa en la casa de alguna de las integrantes de Catri Futsal. Deportivo Mecha y Deportivo Raimon fueron las últimas en quedarse con una edición en 2019.

Próximo Torneo

Ya se encuentran abiertas las inscripciones para participar de la segunda mitad de año. Las mismas se reciben en el Instagram: @ligadefutbolvalorado y se disputará en categorías Sub 13 femenino, Sub 15 masculino y femenino, Sub 18 mixto y Sub 18 masculino, en las sedes de Escuela 775, Municipal 1 y 2.