Romero: «Percibo una fuerte pulsión de cambio»

La diputada nacional y candidata a intendente de Comodoro Rivadavia por el frente Juntos por el Cambio, Ana Clara Romero, aseguró que el clima de la calle es lo que la hace sentir segura de que obtendrán un resultado favorable en las urnas el próximo domingo. En diálogo con AzM Radio expresó que «la gente está muy cansada«.

«Más que los números de las encuestas, lo que me da la pauta de que nos va a ir bien es el clima en la calle. Hablar con vecinos en el supermercado o la estación de servicio son cosas que me dan la pauta de que hay un clima que va a ser imparable, y es a lo que más bola le doy», vaticinó.

Romero aprovechó para despacharse contra el oficialismo por la disposición del calendario electoral de este año: «El mensaje es que hay que ir a votar. Han hecho de todo para complicar las elecciones: ponerlas en medio de las vacaciones, en medio de un invierno muy crudo que estamos sufriendo en toda la provincia. Esto es un dato, no una opinión. A pesar de todo eso, yo confío en que los vecinos van a ir a votar. Lo que yo percibo es una fuerte pulsión de cambio. La gente está muy cansada y nosotros somos la única alternativa viable para que ese cambio se produzca», aseguró durante la entrevista en Pido la Palabra.

En un balance del trabajo realizado durante los últimos cuatro años, la legisladora nacional se mostró satisfecha con la entrega y el empeño de su equipo: «Hemos dejado todo en la cancha, honestamente. Desde el 2019, remando con dos escarbadientes, hemos pateado la calle. No me arrepiento de nada sustancial en lo estratégico del proyecto. Me puedo arrepentir a veces de que suelo ser bastante efusiva, pero no impulsiva. Pienso mucho las cosas que hago. Pero en líneas generales estoy muy conforme con el equipo que generamos, que es mi mayor orgullo y respaldo. Las decisiones que tomamos siempre fueron de cara al vecino explicando todo«.

