Reapareció Quiroga para oponerse a una medida del Ministerio de Educación

Guillermo Quiroga, secretario general de ATE, dialogó con Azul Media en medio del conflicto que despertó la comunicación del Ministerio de Educación de Chubut que pretende que las clases comiencen el lunes posterior a las elecciones.

«Los auxiliares de educación fueron convocados por los directivos para el domingo, al finalizar el escrutinio. Se los intenta obligar a cumplir con un régimen horario que no es el establecido por el Convenio Colectivo de Trabajo: un domingo y por la noche. De forma imprevista nos encontramos con una circular de tres supervisores del Ministerio de Educación. Ante eso, las seccionales de ATE y ATE Chubut rechazamos en forma clara lo dispuesto», expresó.

El dirigente sindical considera incomprensible este cambio que va contra la dinámica que se repite cada año electoral: «Hay que entender que el auxiliar de la educación un domingo no cuenta con transporte urbano a esa hora de la noche, y no se limpia una escuela en una hora, como pretenden que se haga. Incluso algunos auxiliares van a ser fiscales o presidentes de mesa, así que hay que tener todo eso en cuenta. No entendemos por qué se pretende que estén trabajando a la madrugada, y más teniendo en cuenta que venimos de un receso y que era costumbre que al día siguiente por la mañana se hiciera la limpieza de los establecimientos, ya con el personal trabajando».

Quiroga cerró con un mensaje hacia los trabajadores aludidos por la medida que se pretende desde el Ministerio. «Quiero darles tranquilidad a los auxiliares de la educación y fundamentalmente a los que están sin estabilidad laboral, porque a ellos muchas veces se los presiona más, bajo el argumento de que los pueden echar o descontarles el día o las horas de trabajo. Eso no va a ocurrir«, aseguró.

Escuchá la entrevista completa acá: