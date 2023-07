Por qué faltó Petersen al debate oficial de candidatos

El candidato a gobernador por el partido GEN Chubut, Oscar Petersen, estuvo ausente en el primer debate oficial de candidatos a gobernador, realizado este viernes en las instalaciones que LU90 Canal 7 de Rawson tiene sobre la ruta provincial, a 5 kilómetros de Rawson.

Según explicaron desde las redes oficiales de su espacio político, el faltazo del ex diputado se debió a un «accidente doméstico», aunque no brindaron más detalles sobre el hecho. Si bien Petersen tiene 78 años, desde GEN dejaron entrever que el estado de salud del candidato no reviste gravedad: «Se encuentra en reposo por prescripción medica. Desde el GEN auguramos pronta recuperación«.