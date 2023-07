Peralta cuestionó a su rival: «No puede no hacerse responsable»

Juan Manuel Peralta, candidato a intendente de Esquel por Arriba Chubut hizo un repaso por su actividad de campaña en la última semana antes de la elección y brindó su análisis sobre lo ocurrido el pasado fin de semana con el show de la Banda al Rojo Vivo en la Expo Invierno Esquel 2023.

«Las responsabilidades recaen sobre personas muy específicas. En este caso, es muy difícil que el candidato a intendente por Juntos por el Cambio en la ciudad de Esquel no pueda hacerse responsable. No puede delegar esa responsabilidad. Lo que sí puede decir es ‘Me pasaron por arriba y se tomó una decisión con la que yo no estaba de acuerdo y aún así se llevó adelante’. Eso preocupa mucho en el caso de que esa persona sea quien lidere la ciudad el día de mañana cuando le presenten otro tema y pase lo mismo», cuestionó.

En diálogo con Pido la Palabra, por AzM Radio, Peralta vinculó lo sucedido con otros hechos que ocurrieron durante la actual gestión: «Lo que sucedió en la Expo Esquel no es nuevo. Cuando el mismo candidato era miembro del gobierno de Sergio Ongarato hubo otro tipo de situaciones. Tenemos una cuestión que quedó inconclusa, no se sabe cómo terminó, con un alquiler que nunca se usó. También una causa en la Terminal de Ómnibus, con el primer caso de condena por corrupción en la historia del municipio. Entonces no creo que esto vaya a torcer la elección, sino que deja más en evidencia lo que ya muchos esquelenses conocen«.

El candidato peronista contó cómo atraviesa los días previos a la elección y reconoció que trata de concentrarse en el presenta para mantenerse en calma. «Estoy disfrutando mucho. Queda un poquitito, sólo cuatro días. Sabemos que estamos muy cerca, que el domingo va a ser histórico para Esquel. Sinceramente trato de no pensar mucho en el domingo, sino que pienso en el día a día, y de alguna manera así canalizo esa ansiedad y esas energías que se hacen más fuertes al estar llegando a la meta. Trato de mantenerme enfocado en la actividad diaria», aseguró.

Escuchá la entrevista completa: