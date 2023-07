La increíble historia detrás de la foto de Jimena Barón frente a una casa de Esquel

Las últimas semanas fueron muy movilizantes para Jimena Barón. Luego de la serie de shows que realizó, y de la pelea mediática que tuvo con Gianinna Maradona por su relación con Daniel Osvaldo, la cantante viajó a Miami para grabar nuevas canciones en un estudio. Allí permaneció una semana en la que, a juzgar por las fotos que compartió en sus redes sociales, se dedicó a trabajar en su música y no estuvo en la playa ni recorrió shoppings. Básicamente, para ella fue un viaje laboral y no así de vacaciones.

Los días de descanso llegarían después. Cuando regresó al país y se reencontró con su hijo, Morrison, y su novio, Matías Palleiro, la actriz volvió a hacer las valijas. Esta vez, para disfrutar de un viaje familiar. El destino elegido fue el sur argentino y hubo un cuarto integrante que se sumó a la comitiva: Gianluca, el hijo mayor de Osvaldo, a quien Jimena invitó por la excelente relación que mantiene con su hermano menor. No es la primera vez que el adolescente se suma a los planes: en abril pasado, por ejemplo, asistieron juntos al show de Bizarrap.

Así las cosas, Jimena, Matías, Momo y Gianluca viajaron a Esquel, en donde por estos días se encuentran disfrutando de unos días de descanso en los que aprovechan para esquiar y recorrer la ciudad. Están instalados en una cabaña en la cual, por las noches, se entretienen con juegos de mesa y con dados. “No conocía Esquel, es hermoso. Amamos esquiar, Argentina es el mejor país del mundo y el más bello”, aseguró la intérprete de “La Araña”, “La Cobra” y “La Tonta”, entre otros éxitos.

Además de las distintas actividades sobe la nieve que realizaron durante el día, la familia recorrió la ciudad y llegó hasta la casa en la que vivió su padre en su infancia. Y, emocionada hasta las lágrimas, se tomó una foto en el frente, al igual que una de las imágenes que le quedaron de recuerdo. Cuando lo contó en el posteo, primero le dedicó una palabra a cada uno de sus compañeros de viaje: Matías, Momo y Gianluca. “Mi novio es de película, mi hijo de otro mundo, el hermano un capo. Todos felices”, escribió la cantante sobre sus días de vacaciones.

“Y les dejo una sorpresa final. La casa donde vivía mi papá de chiquito”, indicó y detalló que en la imagen su padre es el que posa con una bicicleta. “Después de la foto lloré un poco en el auto, pero ya se me pasó y me quedo con la que la vida es un ratito y nunca se sabe. Acá elegimos disfrutarla”, agregó en su Instagram, red social en la que tiene casi seis millones de seguidores.

Al recrear la foto en el frente de la casa de la infancia de su padre en Esquel, Jimena hizo un paralelismo, compartió aquella imagen en blanco y negro que corresponde al año 1967, y la comparó con una actual de ella mostrando los 56 años de diferencia. Tanto en Instagram como en Twitter, el posteo se llenó de comentarios cargados de emoción y buenas energías para la cantante cuyo padre murió nueve años atrás en un accidente doméstico.

“Es re triste, pero papá se fue a bañar, él tenía EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, se descompuso, se desmayó bañándose, tapó el desagüe y se ahogó”, contó tiempo atrás en una entrevista en Cortá por Lozano, por Telefe, la actriz que lleva el apellido de su madre, Gabriela Barón. “Mi viejo fue un tipo muy particular, con muchas incapacidades como padre. Me hizo sufrir mucho. Se fue cuando yo tenía 4 años y mi hermano 2. De hecho, nunca apareció y lo fui a buscar yo cuando tenía 15 años y me recibió como si hubiera estado en un iglú en el Polo Norte, y vivía en Palermo, el hijo de pu…. ¡Chiflado, totalmente!”, agregó sobre su historia con su padre Jorge Guevara, quien hoy tendría 63 años.

