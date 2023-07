Huisman: «En El Hoyo hay muchísimo laburo y eso la gente lo valora»

Minutos antes de inaugurar la extensión de la red de agua y presentar cinco nuevos grupos electrógenos, Pol Huisman, intendente de El Hoyo, resaltó el buen momento que vive la localidad y el consecuente crecimiento demográfico que demanda obras como esta.

«Estamos realmente felices, porque es una obra muy importante que mejora muchísimo la provisión de agua en un gran sector de la localidad. Las redes fueron quedando chicas en comparación con el crecimiento del pueblo, entonces cuando llega el verano un gran sector se queda sin agua. En ese sentido, esta gran obra en la que extendimos la red troncal va a permitir proveer eso», detalló.

En diálogo con Pido la Palabra, por AzM Radio, el intendente también analizó la próxima contienda electoral, que lo encontrará buscando la reelección desde el frente Arriba Chubut: «Nosotros estamos muy bien. La gente se está sumando a la continuidad de este proyecto, que generó mucha obra y que sigue haciendo. En pocos días vamos a arrancar con el nuevo gimnasio, ya hicimos toda la remoción de los escombros del gimnasio anterior. Estamos inaugurando obras de agua, centros de desarrollo infantil, entregamos viviendas y estamos haciendo más. O sea que hay muchísimo laburo en el pueblo y eso la gente lo valora«.

También dejó elogios hacia el candidato a gobernador del espacio. «Acá creció muchísimo Juan Pablo (Luque), que hasta hace no mucho tiempo era no tan conocido y hoy se perfila como el candidato ganador, no solo de El Hoyo, sino de la Comarca, porque tiene qué mostrar. No es pirotecnia verbal, sino gestión. Él puede mostrar lo que hizo, cómo transformó Comodoro: de ser tal vez una ciudad insegura, hoy es una ciudad agradable para vivir y que está todo el tiempo creciendo», destacó.

