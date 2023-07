Gerardo Morales y Aníbal Fernández se cruzaron por una foto de Gendarmería en Twitter

El gobernador ironizó sobre la convivencia de esa fuerza con los manifestantes que cortan rutas en Jujuy. El ministro de Seguridad lo trató de «berreta» y «mentiroso».

Gerardo Morales y Aníbal Fernández volvieron a sacarse chispas. Esta vez, el motivo fue una foto que compartió el gobernador de Jujuy en sus redes sociales, donde se ve a una efectivo de Gendarmería interactuando amigablemente con manifestantes en un supuesto corte de ruta en la provincia.

Este nuevo encontronazo entre el mandatario jujeño y el ministro de Seguridad de la Nación se dio en el marco de la grave crisis social que azota a esa provincia norteña, donde este lunes se registraron al menos 11 cortes de ruta en contra de la reforma de la Constitución que realizó el oficialismo local. La acusación de Gerardo Morales a Aníbal Fernández Todo comenzó cuando Morales compartió en su cuenta de Twitter una imagen de un supuesto corte de ruta en Jujuy, donde se va a un gendarme sacándole una foto a un grupo de manifestantes que posan ante él. «¡Gran actuación de Gendarmería por orden del ministro de Seguridad Aníbal Fernández en los cortes que promueve el presidente Alberto Fernández en Jujuy!», comentó en tono irónico el precandidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio.

Y, en la misma tónica, agregó: «Me dicen que además el gendarme se saca una selfie con los que cometen el delito de cortar una ruta… ¡Así estamos! ¡Pero ya se van!».

Respuesta de Aníbal Fernández

Fiel a su estilo, Aníbal Fernández recogió el guante y no dejó pasar la acusación del mandatario jujeño, a quien, entre otras acusaciones, le espetó ser un «pedazo de berreta» y le marcó distintos detalles de la foto que marcarían que no pertenece a una manifestación en Jujuy.

El ministro compartió una captura de lo dicho por Morales y comentó: «Que pedazo de berreta…!!! La Ruta no está demarcada Los efectivos de seguridad vial no usan casco Los “manifestantes” no son de la zona Están con un tractor».

«Acá no hay cortes con tractor- Las posiciones son diferentes Atrás del Gendarme se ve un zapato. Tómatelas mentiroso», concluyó el funcionario.

El Gobierno nacional desplegó personal de Gendarmería en Jujuy luego de que la Justicia así lo dispusiera, tal como reclamaba la administración de Morales.

Sin embargo, al acceder, Fernández explicó que «el oficio del juez autoriza, dice, no hay ninguna imposición imperativa de hacer acciones que no estamos dispuestos a hacer. Autoriza, sin armas de fuego y sin meternos en el reclamo”.

“Nuestra gente fue traslada. Están en cada uno de los cortes. Hablan con las personas que están allí. Todo lo que se puede ayudar, se ayuda. Jamás habrá ningún tipo de gesto de agravios o de represión o de lastimar a alguien”, expresó.