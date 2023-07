Concina: “El asadito y el brindis es para la noche”

La candidata a intendenta de Unidos y Organizados para la Victoria en Puerto Madryn, Alejandra Concina, emitió su voto sobre el mediodía de este domingo y se mostró efusiva al momento de dialogar con la prensa.

“Yo, la verdad, camino por las paredes. Me gusta estar en todos los temas y por eso estoy recorriendo las distintas escuelas”, dijo al ser consultada si frenaba para almorzar.

Seguidamente, explicó que los resultados de los comicios los esperarán en el local partidario, ubicado sobre Belgrano 618.

Concina demostró que “durante la campaña, muy poca gente nos manifestó que no querían ir a votar. La verdad es que nosotros no detectamos que la ciudadanía estaba desinteresada o no quería participar con su voto”.

Sin embargo, luego fue cauta y añadió: “Cuando finalice la jornada sabremos concretamente qué porcentaje emitió su voto. Ojalá sea mucha gente”.

Por último, la candidata resaltó: “Vamos a festejar por el día de democracia y porque creemos que vamos a hacer una excelente elección. El asadito y el brindis es para la noche”.