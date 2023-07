Buscan regular los alquileres temporarios en todo el país

Desde hace años el tema de los alquilres temporarios están dentro de la agenda de cualquier discusión seria del sector, por ejemplo, se estima que en la Ciudad de Buenos Aires solo el 2 % de la oferta está registrada, al tiempo que el número crece ciudades como Mendoza y El Calafate.

En este marco, el sector reclama por una legislación, por este motivo, Gabriela Ferrucci, presidenta de la Asociación de Hoteles de Turismo de la República Argentina (AHT), realizó una conferencia de prensa, en la cual hizo hincapié en el impacto de las reservas que los hoteles que representan registran por los alquileres informales. “No estamos en contra de los alquileres turísticos temporarios, lo que queremos es que se regulen, paguen impuestos y sean controlados como somos controlados los hoteles”, dijo la dirigente. En esta línea, desde el Congreso se vienen desarrollando variadas propuestas, pero es un año particular para que avancen proyectos y mucho más para los borradores.

Parte de situación

Para tener un número claro sobre la realidad de la situación, Ferrucci indicó que contrataron una plataforma que se llama AllTheRooms, que releva la oferta en los destinos, principalmente la oferta de Airbnb y Vrbo, que es de Expedia, que estiman que revisa un 50 % de lo que está disponible.

De esta manera, puntualizó en que, a mayo, hay alrededor de 21.000 departamentos en Ciudad de Buenos Aires y sólo 423 están registrados, o sea, menos del 2 %. En otros destinos la situación es similar. Por ejemplo, en Mendoza el número está alrededor del 5 % y en El Calafate, al 7 %; mientras que en Salta está cerca del 35 %.

Esta última cifra, explicó que se da porque es una provincia que ha tenido desde el Ministerio de Turismo y Deportes local “una acción más comprometida“. Por eso, lo que pidieron fue el compromiso de las autoridades en donde haya una legislación para hacerla cumplir, y donde no buscar una regulación.



Causas

La presidenta de la AHT explicó que lo que está pasando es que cuando hay inversiones tienden a ser más para alquileres turísticos temporarios, porque la hotelería, obviamente, es menos negocio: “Pero el impacto no es solamente para la actividad, es para la población, porque hoy conseguir un departamento para alquilar en las grandes ciudades de la Argentina es muy difícil, costoso y no hay oferta“.

Al respecto, hizo hincapié en que no es algo propio de Argentina, sino que en Florencia, por ejemplo, están evaluando poder regularlo, o sea, no permitir que haya nuevos departamentos que se incorporen a esta oferta. “Es un problema para la seguridad, tanto del huésped, porque son lugares que no están controlados y nadie verifica las condiciones; como para el resto de los habitantes de ese edificio”, sumó.

Aparte de la seguridad, se refirió a la competencia desleal, ya que el empleo no está registrado en las mismas condiciones; y a veces sí lo hacen, pero como empleada doméstica: “Y no es un departamento solo, hay edificios enteros y que no solamente se dedican al alquiler temporario, ofrecen los mismos servicios que un hotel”.

Un punto que destacó Ferrucci es el caso de Japón, que comenzó a aplicar una regulación que incluyó también a las comercializadoras, como Booking o Expedia, que empezaron a penalizar a quienes ofrecían el producto.

“Una vez que se registran, empiezan a entrar en condiciones similares y pagan impuestos como pagamos nosotros. En Ciudad de Buenos Aires, lo que se pide es bastante más laxo, o sea, porque no hacen ningún control de monóxido de carbono, solamente hay un plomero y un electricista matriculado que tiene que dar visto bueno de las instalaciones. Por lo menos empiezan a tener determinadas condiciones de seguridad. Siempre hay que dar un primer paso”, consideró.

En este sentido, buscó desmitificar la idea de que hay tantos propietarios como departamentos en alquiler, si no que al medir y monitorear, ellos ven que el fenómeno incluye a un anfitrión manejando más de 3, 4, 5 propiedades.

“Ciudad de Buenos Aires tiene el ratio más alto de multipropietarios, y ya está en el orden del 30 % de toda su oferta. Por supuesto que el registro de estos 413 establecimientos nuclea a varios de esos complejos, pero también tenemos muchos otros que no están”, aclaró Franco Di Pasquo, director ejecutivo de la AHT.

Asimismo, comentó que al hacer un mapa de calor en CABA, ven que está totalmente colapsada la oferta de Recoleta y de Palermo. Al respecto, destacaron que la ciudad tiene una regulación, que Córdoba está trabajando en la suya, pero ellos como asociación lo que hacen es poner a disposición sus asesores especializados en el tema, pero que al foco hay que hacerlo en los comercializadores.

Al cuestionar por qué las leyes no salen, la respuesta es clara, “porque también del otro lado hay otros intereses”. “Lo que nosotros decimos es que contribuyan igual que lo hacemos nosotros y que estén controlados porque finalmente cuando hay un conflicto el que lo sufre es el destino”, añadió.

Finalmente, señalaron que hoteles ubicados en Puerto Madero tienen un montón de ofertas de edificios de departamentos que compiten con la ocupación: “Hay sitios en los que el volumen turístico crece, pero las plazas hoteleras no, pero sí la informa. Desde ese punto de vista es una pérdida de mercado, si lo vemos en términos numéricos. En muchos destinos desde hace tiempo no hay inversiones”.

A su vez, sumaron: “Nosotros representamos a la costa BC1, con Mar de las Pampas y Cariló, y la mayor competencia son los departamentos de alquiler, con servicio de recepción y demás. Son distintas realidades en cada plaza. Un nicho particular donde hubo pérdida de demanda es en todo el corredor norte y oeste, que nosotros representamos mucho. O sea, todo el sector corporativo de esos parques industriales. Campana y Zárate viven de la cadena productiva de Campana y Zárate, necesitan a la hotelería como parte de la cadena de valor. Ahí hay una competencia muy fuerte y se han perdido en mercado, fundamentalmente”.