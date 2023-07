Boca presentó a Janson y Blondel como refuerzos

Por su lado, el olavarriense Janson resaltó: «La realidad es que uno cuando llega a esta cancha se lleva sensaciones muy lindas«, consideró el jugador que procede de Vélez.

«No tengo problemas en jugar en cualquier lugar de la cancha. Quiero estar en el once principal, depende del DT. Me siento cómodo en todos los lugares de la cancha, no tengo drama», puntualizó el atacante de 28 años.

“Cuando mi representante me llamó hice todo lo posible para que la oportunidad se concrete. Estoy muy contento de haber llegado a Boca” resumió Janson.